¡Lambda García llegará al altar! Anuncia compromiso en redes: “Me comprometí con mi mejor amigo! l FOTOS

¡Este 2026 el amor está en el aire! Y es que hace apenas unos días Roberto Carlo y Rubén Kuri llegaron al altar en una elegante ceremonia, misma que provocó comparaciones con la unión del influencer ‘Un tal Fredo’.

Ahora, otro de los galanes de la pantalla chica, Lambda García, acaba de anunciar que por fin sentará cabeza con su novio y amor de su vida, ¿cómo fue la pedida? Te lo revelamos.

Lambda García / Redes sociales

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¿Cómo anunció Lambda García su compromiso con su novio, Daniel Delgado?

Fue a través de una publicación de Instagram del actor y de la revista Quién, que se dio a conocer que Lambda García y Daniel Delgado, están comprometidos.

En las imágenes, ambos lucen looks relajados, pues según cuentan estaban en unas vacaciones en Valle de Guadalupe, Baja California. Mientras iban camino al restaurante de una amiga en Ensenada, Daniel quien es productor de teatro, le pidió que se detuvieran para ver el atardecer, sin embargo todo era un plan con maña, pues ya en el lugar, Delgado puso una canción que había compuesto para los dos, y finalmente viéndolo a los ojos le pidió que se casara con él: “Te amo muchísimo y quiero que te cases conmigo”.

“Entonces me quedé viendo el atardecer, yo grabando el solecito, escuchando una canción súper bonita, pero como que todavía no le estaba poniendo atención hasta que me cayó el 20 de lo bonito que era todo y de cómo me estaba abrazando y de la canción de fondo y me dice ‘Escucha bien la canción’” Lambda García

García no pudo contener su emoción y de inmediato aceptó la propuesta, protagonizando una sesión de fotos en uno de los lugares más bellos de México, ¡sin duda una pareja que emana paz, amor y felicidad!

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¿Cómo se conocieron Lambda García y Daniel Delgado?

Lambda García considera a Daniel Delgado su primer amor, y no es para menos, pues ambos se conocieron hace más de 20 años, cuando el actor tenía apenas 19 años de edad.

Según cuentan, en aquel momento fueron pareja durante 6 años, sin embargo, por razones de la vida terminaron. A diferencia de otras relaciones, los jóvenes siguieron en contacto, cultivando una amistad cercana entre ambos, a tal grado de considerarse ‘mejores amigos’.

“Me estoy casando con mi mejor amigo y eso es algo que ves en las películas, que imaginas que algún día podría sucederte. Vivirlo en carne propia se siente muy lindo porque, además, hay paz. Es una paz brutal y un amor desbordado, pero también responsable y bonito. No sé, estoy muy contento”, dijo el actor en entrevista con Quién.

Lambda García se casará con Daniel Delgado / Redes Sociales

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¿Quién es Daniel Delgado, el prometido de Lambda García?

El mejor amigo y ahora futuro esposo de Lambda García es Daniel Delgado, productor teatral mexicano con una importante trayectoria de más de dos décadas en la industria del entretenimiento. Es conocido por haber participado en obras como ‘Siete veces adiós’ y ‘Waitress’.

El compromiso de Lambda García y Daniel Delgado no es el único que ha dado de qué hablar en el mundo de la farándula, pues Carlos Hermosillo y Vanesa Jimenéz también se darán el ‘sí acepto’; ¡qué vivan los novios!