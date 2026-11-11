¡Lambda García se compromete con Daniel Delgado! Pero surgen fuertes teorías, ¿tendrían una relación abierta?

Tras darse a conocer que Lamba García llegará al altar luego de que confirmó su compromiso en redes, las teorías sobre su relación no se han hecho esperar. Ante lo que dices y directo, el excolaborador del programa Hoy se sinceró sobre su relación en un encuentro con la prensa. ¿Será una relación abierta? ¡Te contamos los detalles!

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Lambda García celebra su compromiso. / Redes sociales

¿Cómo anunció Lambda García su compromiso con el productor Daniel Delgado?

Después de que en 2025 te contamos en TVNotas que Lambda García estaba estrenando romance con un productor, la noche del 10 de noviembre el actor sorprendió al dar a conocer que dará un paso más en su relación con el productor Daniel Delgado.

La noticia de su compromiso ocurrió a través de Instagram en una publicación en conjunto entre la revista Quién y Lambda García. Con diversas imágenes del momento, el actor y conductor confirmó que llegará al altar con quien describe como “su mejor amigo”

La pedida ocurrió en unas vacaciones de la pareja por Valle de Guadalupe, Baja California, mientras ambos se dirigían a un restaurante en Ensenada. En un momento, Delgado le pidió que se detuvieran para ver el atardecer y fue entonces cuando comenzó a sonar una canción que él compuso para ambos y le pidió que se casaran: “Te amo muchísimo y quiero que te cases conmigo”.

“Yo grabando el solecito, escuchando una canción súper bonita, pero como que todavía no le estaba poniendo atención hasta que me cayó el 20 de lo bonito que era todo y de cómo me estaba abrazando y de la canción de fondo y me dice: ‘Escucha bien la canción’”. Lambda García

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Lambda García ya está comprometido. / Redes sociales

¿Lambda García y Daniel Delgado tienen una relación abierta pese a su compromiso?

En medio de la euforia que despertó el compromiso entre Lambda García y Daniel Delgado, pues se dio a conocer tan solo unos días después de que el actor Roberto Carlo y Rubén Kuri se casaron, salió a la luz nueva información sobre la relación del presentador.

De acuerdo con la cuenta de X ‘Serios y sinceros’, aunque el actor y conductor anunció a los cuatro vientos su compromiso, se trataría de una relación abierta. “Lambda se casa porque por fin encontró lo que tanto buscaba. Una relación abierta. Por eso ya hasta se comprometió. El novio, con tal de tenerlo con él, le ha permitido estar con más tipos”.

Dicha información no ha sido confirmada por el conductor o su prometido; sin embargo, las especulaciones no se han hecho esperar con comentarios como: “Tal vez el novio también es así y lo acepta”, “No olvides también que dinero mata carita” y “No creo, siento que es una invención”, entre otros.

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Lambda se casa porque POR FIN encontró lo que tanto buscaba. Una relación abierta.



Por eso ya hasta se comprometió. El novio con tal de tenerlo con él, le ha permitido estar con más tipos. https://t.co/sI7qE1ElJi — 🚺Serios y Sinceros🚹 (@seriosysinceros) November 11, 2026

¿Lambda García reacciona a los supuestos rumores de una relación abierta con Daniel Delgado?

Ante los rumores que ha generado el compromiso de Lambda García, quien antes vivió una historia de amor con Polo Morín, el conductor rompió el silencio sobre su próxima llegada al altar con el productor Daniel Delgado. En un encuentro con los micrófonos del programa Hoy, García compartió:

"(Me sentí) como si estuviera fuera de mí, no sabía qué sentir. Es la primera vez que estoy fuera de mí, que ni tengo el control de mí. Es una historia muy grande, muy larga; creo que las cosas pasan en el momento indicado”. Lambda García

Lambda García se casará con Daniel Delgado / Redes Sociales

Pese a que Lambda García no habló sobre las especulaciones que circulan en redes, sí advirtió que desde ahora manejará de manera privada los detalles del proceso y solo se concentrará en disfrutarlo. “No va a haber mucha información”, sentenció.

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