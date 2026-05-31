Polo Morín revive su historia con Lambda García y lanza mensaje que sacude las redes, ¿quiere regresar?

Polo Morín sorprendió a propios y extraños al recordar una vez su historia de amor con Lambda García después de que meses atrás confesó que quiso morir tras su ruptura con el exconductor de Hoy.

En esta ocasión, aseguró que aún existe un cariño y comunicación con su expareja, palabras que sorprendieron en redes, pues anteriormente se dio a conocer que su historia de amor terminó tras una infidelidad por parte de Labda García.

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Lambda García y Polo Marín / Instagram

¿Por qué terminó la relación de Polo Morín con Lambda García?

Polo Morín y Lambda García compartieron una intensa historia de amor que comenzó en 2017, pero terminó dos años más tarde en medio de rumores de infidelidad por parte del actor de “Papás por conveniencia”.

Su ruptura fue confirmada por Morín a través de redes sociales, lo que generó especulaciones de todo tipo sobre su romance; sin embargo, no fue hasta años después cuando el actor se sinceró sobre ese capítulo y reveló que su ex le fue infiel con uno de sus amigos.

“Él siguió su historia con otro amigo que era amigo mío, y está bien, ya le doy vuelta a eso”, contó Polo Morín en 2025, dejando claro que había superado esa historia.

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Polo Morín aseguró que su historia con Lambda García había terminado. / Instagram

¿Polo Morín quiere regresar con Lambda García?

Después de casi un año que Polo Morín aseguró haber cerrado su historia con Lambda García, nuevas declaraciones sobre su ex han generado intriga, pues el actor reconoció que existe cariño de por medio.

“En el trabajo no me lo he encontrado, la verdad; en la vida sí. La verdad es que lo quiero mucho, lo adoro, vivimos cosas bien bonitas juntos. No somos mejores amigos, tampoco platicamos todo el tiempo, pero sé que está bien, me imagino”. Polo Morín

El intérprete dejó claro que su comunicación no es diaria, pero asegura que está bien, pues constantemente le preguntan sobre él y actualmente ya no hay nada que curar. “Yo intento quedarme con lo positivo; me da mucho gusto, lo quiero mucho”.

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¿Quién es la actual pareja de Polo Morín?

Polo Morín comparte una historia de amor con Bernardo Abascal desde 2020. En diciembre de 2025, el actor conversó con los micrófonos de TVNotas y aseguró estar fluyendo con la vida y negó que existan planes de boda.

Finalmente, al ser cuestionado sobre lo que ha aportado Bernardo Abascal a su vida a lo largo de 5 años, Morín confesó que felicidad y tranquilidad, dejando ver que atraviesa una mejor etapa en su vida.

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