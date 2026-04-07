Lambda García fue operado de emergencia; da detalles del proceso y revela que “su pie pudo morir”

Hace algunos días, Lambda García encendió las alarmas después de contar que se sometería a una cirugía de emergencia. Sin dar muchos detalles, dijo tener hernias discales que no solo le provocaban dolores intensos, sino que también le dificultaban acciones tan sencillas como sentarse o caminar.

Tras esto, el presentador de ‘Hoy’ reaparece y explica con más exactitud qué le pasó, así como cuál es su estado de salud actual. Esto fue todo lo que dijo.

Lambda García / Redes sociales

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¿Por qué Lambda García, conductor de ‘Hoy’, fue operado de emergencia?

Hace algunas horas, Lambda García compartió un video admitiendo que su crisis de salud fue causada por una negligencia. Y es que empezó comentando que era una persona muy “intensa”, que le gusta dar todo de sí cuando hace ejercicio.

Si bien ya presentaba ciertos dolores, solo se limitó a dejar de hacer ejercicio de forma temporal. Confesó que, si bien no hacía deporte, continuaba realizando ciertas actividades como cargar muebles, lo que, al parecer, empeoró su condición.

“Me generaron un poquito de dolor en la espalda. Dejé de hacer ejercicio un tiempo, pero eso no quitó que yo dejara de hacer mi vida como la hacía. Me ponía a cargar macetas… quise cargar una televisión… cargar macetas. El doctor lo que nos dice es que el ser humano no está preparado para cargar. Me empecé a luxar” Lambda García

Relató que, previo a su viaje a Brasil, se realizó estudios y le detectaron “una lesión en los discos”. Aunque su doctora le comentó que debía tener ciertos cuidados, hizo caso omiso y su condición empeoró durante su estancia en ese país. Llegó al punto en que ni los medicamentos le hacían efecto.

“Evidentemente eso afectó una lesión que ya tenía. Estando en Sao Paulo, sentí, el 19 de marzo… tosí y con eso bastó para que se me pinchara el nervio y me cayera. Me empecé a tomar todo lo que podía y simplemente no funcionaba… Me tenía que inyectar para poder caminar… así estuve hasta el 27 de marzo que regresé a México… pensé que se me iba a quitar… en el aeropuerto tuve que tener asistencia médica”, expresó.

A su llegada a México, fue a una clínica, donde lo operaron de emergencia, pues presentaba una fuerte lesión en la espalda, especialmente en los discos: “Me hizo una microcirugía, parecido a una laparoscopia… entró con un microscopio…tengo dos discos mal, el L4 y L5. El L5 fue el que estaba hecho un desastre. Dicho esto por el doctor, de las lesiones más fuertes que ha visto en un paciente de mi edad”, resaltó.

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¿Cuál es el estado actual de salud de Lambda García HOY 7 de abril?

Lambda García indicó que la operación fue todo un éxito y que actualmente está en fase de recuperación. Manifestó que debe tener muchos cuidados y no podrá realizar ningún tipo de esfuerzo físico en un lapso de un año.

“La hernia era de 3 cm por 3 cm, lo normal en una hernia es de un centímetro. El doctor no se imaginaba y no se preguntaba el por qué mi pierna seguía funcionando porque, para esos grados de dolor y de complejidad, ya era para que el pie estuviera muerto y no funcionara mi pierna izquierda. Sí me tuvieron que quitar un pedazo de disco”, explicó.

Y agregó: “Esos son muchos cuidados. Tengo que tener cuidados durante 10 dias muy específicos, un mes con faja y un año para poder estar realizando mis actividades normales ya en ejercicio y todo eso”.

Para finalizar, le aconsejó a su público que tuviera cuidado y no ignoraran las dolencias de su cuerpo, pues podrían ser una señal de algo muy serio.

Lambda García / Redes sociales

¿Quién es Lambda García?

Lambda Germán García González, mejor conocido como Lambda García

Tiene 39 años.

Debutó como actor en 2007, con la telenovela ‘Se busca un hombre’.

Se le ha visto en otros proyectos como El señor de los cielos, Pasión morena y Papás por conveniencia.

Estuvo como en el programa ‘Hoy’.

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