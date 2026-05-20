Galilea Montijo pide disculpas en Hoy tras ser exhibida en pleno en vivo, ¿hizo trampa en Hoy soy el chef?

Galilea Montijo ha sorprendido a la audiencia de Hoy con sus últimas participaciones en el programa. Además de su papel como conductora, actualmente Montijo forma parte de los participantes de Hoy soy el chef, la competencia de cocina que ya la ha puesto a prueba en más de una ocasión.

En la penúltima semana de la competencia, los desafíos han subido de nivel y la exigencia de los jueces también, situación que ya afectó a Galilea Montijo tras ser exhibida en pleno programa en vivo tras romper una de las reglas de la competencia.

Galilea Montijo recibe regaño en pleno programa Hoy. / Redes sociales/Captura de pantalla

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¿Por qué Galilea Montijo desató la furia de los jueces en Hoy soy el chef?

Al final de la emisión del pasado 19 de mayo, la chef Teresa Rodríguez advirtió que la calificación que le dio a Galilea Montijo y Claudia Troyo podría sufrir un cambio después de que analizara el video del desafío, pues estaba segura de que la presentadora había usado una de las cucharas que chupó para la preparación final del platillo.

La situación ocurrió durante un reto en el que tenían que preparar tostadas de pata; pese a que el desafío parecía haber concluido con éxito para todos los participantes, la observación de la chef generó intriga para la siguiente emisión del programa.

Tal y como lo prometió la juez, tras concluir el primer desafío de la mañana de este 20 de mayo, la conductora de la competencia expresó: Hay mucha tensión en el foro. Ayer nuestra jueza Teresa Rodríguez notó que Gali usó una cuchara para probar su platillo. “Tú usas una cuchara para probar el platillo, la chupas y, presuntamente, porque es lo que dijo Teresa, usaste esa cuchara para servir las tostadas. Teresa prometió buscar la evidencia”.

Galilea Montijo es exhibida en Hoy soy el chef.

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¿Cómo fue exhibida Galilea Montijo en la reciente emisión del programa Hoy?

En medio de la intriga sobre lo que pasaría, Galilea Montijo apareció en el foro con sus lentes puestos y aseguró que no pudo dormir por estar recordando qué había hecho en la competencia: “Anoche así me quedé pensando; para eso pedí tanta cuchara”.

En pleno programa en vivo, la chef Teresa Rodríguez mostró el momento exacto en que Galilea Montijo se había revuelto entre tantas cucharas que usó y terminó utilizando una de las que había chupado para acomodar las tostadas en los últimos minutos del desafío.

“Ahí deja la cuchara de la salsa y se regresa por la cuchara babeada, para qué, no sé, porque las tostadas ya estaban servidas. La cuchara que se había quedado babeada a un lado de la tabla, venga a repasar todas las tostadas”, explicó la chef Teresa.

Galilea Montijo acepta que se equivoco y reconoce error. / Captura de pantalla de youtube: Hoy

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¿Qué dijo Galilea Montijo tras ser exhibida en pleno programa Hoy?

Además de ser exhibida por Teresa Rodríguez, Galilea Montijo recibió el apodo de Lady cucharas, lo que generó que la presentadora diera una disculpa pública, pero repasara el resto de los errores que han cometido sus compañeros de competencia.

“Me merezco el ‘Lady cucharas’; pero seamos justos, si yo voy a ser ‘Lady cucharas’, que seamos ‘Lady me chupo la mano y sigo cocinando’, ‘Lady se me cae la batidora’, digo, si vamos a ser así, pero yo sí reconozco, una disculpita, o no saben bien bonitas mis babas. Una disculpita, sí fue mi error, los nervios”, dijo antes de salir del foro y recibir una nueva calificación.

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Así pidió disculpas Galilea Montijo: