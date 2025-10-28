Lambda García revela por qué a 10 años de pelearse con su papá ¡nunca lo perdonará!

A 10 años de que se peleó con su papá, Lambda García ¡nunca lo perdonará!: “Lo tengo descartadísimo... Ya no hay forma”.

Tras una década distanciado de su papá, Lambda García tiene “descartadísimo” perdonarlo. Le preguntamos si hubo violencia por parte de su padre, y no lo desmintió, pero señaló: “Eso sí no lo podría contestar”.

Lambda García / Redes sociales

¿Qué dijo Lambda García sobre la relación con su padre, después de su pelea de hace 10 años?

El actor está a favor de romper vínculos con lo que no te hace bien en la vida. “Ya son 10 años de no verlo, y es el darte cuenta de que las relaciones pueden ser muy personales, y si no te va bien y es un poquito complicado para ti no ser feliz del todo, tienes también la opción de poder poner un alto, hacerte para atrás y decir: ‘No nos vamos a hablar, me haces daño’”.

Lambda sigue sin estar de acuerdo con que su padre se alejara de sus hijos (él y su hermana), tras divorciarse de su madre. “El señor tomó muy malas decisiones que lamentablemente pusieron en riesgo la estabilidad emocional de la familia per se. Éramos chavillos. Uno nunca está preparado para una ruptura. A final de cuentas todos somos las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida y eso es lo malo”.

El actor considera que su papá le hizo daño, en cuanto a que perdió una parte de su familia. “Él siempre quiso ir a buscar su felicidad. Nos lo dijo. Está bien, pero hay que saber cómo hacerlo y no lastimar a los que están inmiscuidos en esta relación”.

Lambda es tajante y dice que no hay marcha atrás. De acuerdo con el actor, alguna vez intentó volver a estrechar lazos con su padre; sin embargo, no se arreglaron las cosas. “Ya no hay forma de que haya una relación después de todo eso. Se habló en una ocasión, pero hasta ahí se quedó. Hay cosas que te marcan y son difíciles de asimilar. ¿Para qué?”.

García resalta la valentía de su madre ante esta situación: “Ella tuvo que reinventarse a sus 50 años para empezar a trabajar, tener relaciones distintas. Es lindo verla hoy en día con una actitud más autónoma”.

Esto ha declarado el actor en otras ocasiones sobre el distanciamiento de su padre:



“Mi papá le pidió el divorcio a mi mamá después de 27 años de casados por un mensaje de texto. Qué hijo de la ch1ng4d4. Mi mamá se c4g0”.

“Sé de rebote que anda por algún lado de México, creo que en Cancún”.

“Se rompió, porque una cosa es divorciarte de la esposa y otra de los hijos, y es lo que debería haber sido. Creo que tenía muchas cosas que arreglar. Tuve una llamada con él y me pidió disculpas”.

Familia de Lambda García / Liliana Carpio, archivo TVNotas y redes sociales.

¿Quién es el novio actual de Lambda García y cómo se llevan?

En otro tema, expresó que está muy enamorado del productor de teatro Daniel Delgado; sin embargo, aún no piensa en boda. “No hay que presionar. No hay que ponerle el pie en potencia. Estoy feliz, en paz. Si viene, chido, y si no, seguiremos. Llevamos 24 años siendo amigos. Un año más, uno menos, no pasa nada”.

Además, compartió que su sexualidad nunca fue un problema en su familia. “Yo tuve la fortuna de que no fue un tema. Me siento muy bendecido con eso, porque hay mucha gente que ha luchado y que a una edad avanzada no es posible para ellos ser completamente felices”.

Actualmente, el actor forma parte del elenco de la telenovela Papás por siempre. Además, está grabando una serie para Netflix y reveló que vienen más proyectos.

Lambda García y su pareja / Liliana Carpio, archivo TVNotas y redes sociales.

¿Quién es Lambda García?

Ha destacado en las telenovelas, así como conductor en algunos reality shows:



Debutó como actor en 2007, como parte del elenco de la telenovela de TV Azteca Se busca un hombre. Le siguieron otros melodramas en la televisora del Ajusco como: Cachito de mi corazón, Pasión morena y Las Bravo, entre otras.

En 2019 se cambia a las filas de Televisa con un rol estelar en La reina soy yo, a la que siguieron otras como: Amor dividido, Papás por conveniencia y actualmente Papás por siempre.

En 2020 se incorporó al programa Hoy como conductor, donde además ganó el reality Las estrellas bailan en Hoy. Ha participado en varios realities como: Reto 4 elementos, Top chef VIP, Los 50 y Mira quién baila, la revancha.

Lambda García y su familia / Liliana Carpio, archivo TVNotas y redes sociales.

