¿Quiénes fueron las parejas de Lambda Garcia antes de su compromiso con Daniel Delgado? ¡Un rompecorazones!

Hace algunas horas el internet se paralizó luego de que se diera a conocer la noticia del compromiso de Lambda García y su novio Daniel Delgado, una relación que el actor asegura lo llena de paz.

Así que antes de que García de el ‘sí acepto’, aquí repasaremos su historial amoroso, ¿era el ‘todos míos’? Aquí te lo revelamos.

Lambda García llegará al altar / Redes sociales

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¿Con quiénes anduvo Lambda García antes de anunciar su compromiso?

Lambda García es considerado como uno de los hombres más guapos del medio, por lo que no resulta una sorpresa que su historial amoroso contemple a varios hombres como:



Diego Oseguera: García tuvo una intensa relación con el conductor y actor de 34 años, a quién conoció por amigos en común. A pesar de que estuvieron juntos desde 2021, en 2024 confirmaron su separación.

tuvo una intensa relación con el conductor y actor de 34 años, a quién conoció por amigos en común. A pesar de que estuvieron juntos desde 2021, en 2024 confirmaron su separación. Luja Duhart : El cantante mexicano Luja Duhart , también se encontró con Lambda García gracias al círculo cercano de ambos. Aunque la relación de ellos duro un poco más de un año, el interprete dijo en exclusiva para TVNotas , que lo recordaba con mucho cariño y que incluso, lo consideraba como uno de sus grandes amores.

: El cantante mexicano , también se encontró con gracias al círculo cercano de ambos. Aunque la relación de ellos duro un poco más de un año, el interprete dijo en exclusiva para , que lo recordaba con mucho cariño y que incluso, lo consideraba como uno de sus grandes amores. Polo Morín: Sin duda la relación más mediática de Lambda García fue la que tuvo con el joven actor, Polo Morín, misma que duró desde 2013 y hasta 2019. Aunque su relación era privada, los actores debieron salir a confirmar su noviazgo luego de que desafortunadamente se filtraran fotos de ambos.

Polo Morín revela la razón por la cual dejo de hacer telenovelas. / Instagram

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¿Cómo le pidieron matrimonio a Lambda García?

Lambda y Daniel se encontraban de vacaciones en Valle de Guadalupe, Baja California, y uno de los días el productor, le comentó a García que quería ir al restaurante de una amiga suya.

Como dicen “agarraron carretera”, y en algún punto del camino Daniel le pidió a Lambda que se bajaran a ver el atardecer. Mientras contemplaban las maravillosas vistas, Daniel Delgado puso una canción que había compuesto especialmente para ambos y cuando terminó le soltó la frase más especial de su vida: “Te amo muchísimo y quiero que te cases conmigo”.

Hasta el momento la pareja no ha dado más detalles sobre las fechas o el tipo de ritual por el que quieren unir sus vidas, no obstante, se espera que pronto haya más detalles al respecto.

Lambda García se comprometió con su novio Daniel Delgado / Redes Sociales

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Él es Daniel Delgado, quien llevará a Lambda García al altar

Ni Morín ni Duhart, será Daniel Delgado el hombre con el que Lambda García una su vida para siempre próximamente, y no es para menos si consideramos que los jóvenes se conocieron hace más de 20 años, cuando el actor apenas tenía 19 años.

Aunque fueron novios por 6 años, los dos decidieron terminar su relación y seguir siendo amigos, una amistad que provocó que el amor entre ambos volviera a renacer y que próximamente se convierta en un “felices para siempre”.

A diferencia de sus exparejas, Daniel Delgado no es actor, sino un conocido productor teatral mexicano, cuya trayectoria incluye obras como ‘Waitress’ y la famosa ‘Siete veces adiós’.

Aunque los dos se han dicho muy felices por dar el siguiente paso, los dimes y diretes respecto a su relación no se han detenido, tanto que se especula que Lambda García y Daniel Delgado tendrán una relación abierta, ¿es esto posible?