¿Polo Morín presuntamente tiene SIDA? Tras desatar rumores por su físico, el actor revela la verdad: “Una condición muy complicada”

Luego de que el cantante Junior H fuera señalado por presuntamente tener SIDA, Polo Morín rompe el silencio sobre esta enfermedad. Confiesa si realmente padece esta afección y le manda un contundente mensaje a su audiencia. Te contamos todo lo que dijo.

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Polo Morín fue criticado por su físico / Redes sociales

Los rumores de Polo Morín sobre su supuesto diagnóstico de SIDA: ¿qué dijo?

Cada cierto tiempo, surgen rumores de que, presuntamente, Polo Morín padece VIH o SIDA. ¿El motivo? La forma en la que el actor se ha manifestado acerca de estas enfermedades. Y es que, en muchas ocasiones, ha incentivado a la gente a que no discrimine a las personas que viven con estas condiciones.

De hecho, en su momento dijo no tener problema en salir con un hombre con alguno de estos diagnósticos. Explicó que un tratamiento adecuado puede ayudar a que los pacientes tengan una vida normal.

“Por supuesto que sí. Claro que sí. Hay que empezar a romper los estigmas y las cosas tontas. Una persona indetectable, para empezar, no transmite el virus. Entonces no entiendo por qué tendría algo que ver con mi decisión”, indicó.

Aunque muchos han admirado su altruismo y la manera en la que busca informar a la gente, unos pocos consideran que dice eso solo por el hecho de que supuestamente él estaría enfermo. Incluso algunos creen que su actual apariencia física sería la presunta prueba definitiva.

Y es que recientemente el actor subió un video en el que se le ve un poco más delgado. A modo de explicación, señaló que el clip fue grabado desde el piso de un gimnasio y que el ángulo no lo favoreció. También pidió a la gente que ya no criticara el físico de los demás.

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Polo Morín responde a las críticas por su físico / Redes sociales

Polo Morín habla sobre los rumores de su presunto diagnóstico de VIH

Hace poco, Polo Morín, quien hace unos meses también dio de qué hablar por las declaraciones sobre su exnovio, Lambda García, tuvo un encuentro con la prensa. Durante la conversión, aclaró si realmente tenía VIH o SIDA.

“Me insultaban diciéndome que si tengo SIDA, por ejemplo, que si tengo VIH. ¿Cómo puedes insultar con eso? Aclaro, por si lo quieren aclarar, que no, no lo tengo. Estoy sano, pero, y si sí, qué hijos de su pu… madre tienes que ser para tratar de humillar a alguien con eso porque sería una condición muy complicada. Tengo muchísimos amigos cero positivos. Usar eso como insulto habla más de la educación de la gente que de la mía”. Polo Morín

Y agregó: “Sí me lastimó pensar: ‘Si yo estuviera pasando por una enfermedad y me estuvieran tirando como están tirando, sí me tirarían al subsuelo’. Eso es cul… porque son ganas de lastimar”.

También aprovechó para decir que no estaba usando ningún tipo de medicamento como Ozempic para bajar de peso y que su cambio físico ha sido por el ejercicio que hace.

“Yo siento que me veo bien y eso es lo más importante. Estoy contento. Es importante dejar clara mi postura, que no me parece bien hablar del físico de los demás, ni para bien, ni para mal”, dijo.

¿Quién es Polo Morín?

Leopoldo Morín Garza, mejor conocido como Polo Morín, es un actor y modelo mexicano.

Actualmente tiene 35 años.

Comenzó su carrera artística en 2010 en producciones como ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

Con el paso de los años, se le vio en varios proyectos exitosos como ‘Mi corazón es tuyo’, ‘Sueño de amor’ y ‘¿Quién mató a Sara?’ .

. También ha estado en realities como Top Chef VIP y Bake Off México.

En 2016, confesó su preferencia por los hombres. Esto, después de que su cuenta de Facebook fuera hackeada y se filtraran fotos con su expareja Lambda García.

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