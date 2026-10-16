Junior H aclara si tiene VIH: Lanza fuerte mensaje tras rumor sobre su estado de salud: “Resultado de decisiones”

Luego de que en redes se comenzara a especular que Junior H podría tener SIDA tras el testimonio de una presunta amante que lo confirmaría, el intérprete de éxitos como ‘Las noches’ y ‘Lady Gaga’ compartió un comunicado en el que agradeció la preocupación de sus seguidores y puso fin a las especulaciones. ¡Te contamos todos los detalles!

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Junior H aclara si tiene VIH: Lanza fuerte mensaje tras rumores. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores sobre la salud de Junior H?

Todo comenzó tras la publicación de un abogado en redes en la que habló sobre su experiencia defendiendo a un cliente que quería ser acusado por su expareja de haberle contagiado SIDA. De acuerdo con el experto, su relación habría terminado cuando su cliente se dio cuenta de que le habían sido infiel con un ‘cantante de corridos tumbados’.

Pese a que no se mencionó el nombre de Junior H o algún otro representante del regional mexicano en su testimonio, sí se detalló que, tras la separación de la pareja, la chica sufrió un accidente; fue entonces cuando en el hospital se percataron de que era portadora de SIDA.

“Los padres de mi representado y mi representado se niegan a pagarle esta cantidad de dinero. Empiezan a investigar con sus amigos en común. Detectan que ella les había comentado que muy probablemente se había contagiado al tener relaciones sexuales con este cantante de corridos tumbados”. Abogado en redes sociales

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Junior H aclara si tiene VIH: Lanza fuerte mensaje tras rumores. / Redes sociales

Junior H aclara su estado de salud y revela la verdad tras bajar de peso

Horas después de que el rumor comenzó a viralizarse en redes sociales, el cantante Junior H lanzó un comunicado en el que aclaró las razones de su pérdida de peso y lamentó que ese tipo de especulaciones tomen fuerza tras ser compartidas constantemente.

Su mensaje comenzó asegurando que se encuentra bien, pero agradece las muestras de afecto y preocupación que le han hecho llegar. “ Mi cambio físico es simplemente el resultado de decisiones que tomé por mi bienestar ”, puntualizó, y agregó:

“Qué curioso que las redes sociales cada día estén más podridas y puedan convertir algo tan personal como la salud de alguien en motivo de especulación y entretenimiento. Lo triste no es lo que pueda decir de mí, sino la facilidad con la que hemos normalizado hablar y burlarnos de situaciones que para otras personas y familias representan verdaderas batallas”. Junior H

El intérprete de ‘Demencia’ no se pronunció directamente sobre el supuesto diagnóstico de VIH, pero sí lamentó que ese tipo de información circule con facilidad en redes y reflexionó: “Ojalá nunca tengamos que estar del otro lado para aprender a tener empatía”.

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Junior H aclara si tiene VIH: Lanza fuerte mensaje tras rumores. / Redes sociales

¿Quién es Junior H y cuáles son sus canciones más populares?

Antonio Herrera Pérez , mejor conocido como Junior H principales exponentes de los corridos tumbados y la música regional mexicana en la actualidad.

y la música regional mexicana en la actualidad. Originario de Cerano, Guanajuato , saltó a la fama en 2019 cuando comenzó a viralizarse el tema ‘No he cambiado’. Actualmente cuenta con millones de reproducciones en plataformas digitales.

, saltó a la fama en 2019 cuando comenzó a viralizarse el tema Actualmente cuenta con millones de reproducciones en plataformas digitales. Ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas de su mismo género como Peso Pluma, Natanael Cano, Eslabon Armado, Luis R. Conriquez y Oscar Maydon.

y Dentro de sus éxitos más conocidos se encuentran ‘Y lloro’, ‘El azul’, ‘Fin de semana’, ‘Lady Gaga’, ‘Ella’, ‘Piénsalo’, entre otros.

Pese a los rumores de su estado de salud, Junior H se alista para dar a conocer nueva música , así lo informó tras lanzar un comunicado en medio de los rumores sobre su salud. “Gracias a todos por su apoyo”, puntualizó.

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