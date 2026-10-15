¿Junior H podría tener SIDA? Esto aseguran; destapan testimonio de presunta amante que lo confirmaría |VIDEO

La salud de Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H, está siendo puesta en tela de juicio. A raíz del cambio físico que ha mostrado en los últimos años y del testimonio de su presunta amante, muchos han empezado a sospechar que presuntamente recibió el diagnóstico de SIDA.

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Junior H ha causado preocupación por su físico / Redes sociales

¿Por qué se dice que Junior H podría tener SIDA?

El rumor comenzó después de que un abogado compartiera en redes sociales su experiencia defendiendo a un cliente a quien su ex quería acusar de haberla contagiado de SIDA. De acuerdo con el licenciado, su representado había terminado con esta chica tras descubrir que supuestamente le fue infiel con un “cantante de corridos tumbados”.

Indicó que, tras la separación, la mujer había sufrido un accidente. En el hospital, se le hicieron varios estudios que revelaron que era portadora de esta enfermedad. Si bien ella y su familia quisieron responsabilizar a su cliente, este habría demostrado estar limpio.

“Logramos detectar que la chica había denunciado a nuestro representado en razón a que tuvo un accidente y le hicieron exámenes de sangre y detectaron que era positivo a SIDA. Sus papás le preguntan que con quiénes había tenido relaciones sexuales y ella les comenta que únicamente con su novio, es decir, con mi representado… Le pedían una muy fuerte cantidad de dinero para que pudiera pagar su tratamiento”. Abogado en redes sociales

Ante esto, la única conclusión que pudieron sacar es que el “cantante de corridos tumbados” fue quien realmente la contagió. No mencionó nombres, pero muchos afirmaron que presuntamente se refería a Junior H.

“Los padres de mi representado y mi representado se niegan a pagarle esta cantidad de dinero. Empiezan a investigar con sus amigos en común. Detectan que ella les había comentado que muy probablemente se había contagiado al tener relaciones sexuales con este cantante de corridos tumbados”, indicó.

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"Junior H": Por especulaciones que lo vinculan con un video de TikTok sobre un supuesto encuentro sexual con una mujer con SIDA https://t.co/1LyQp22b0X — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 15, 2026

¿Por qué Junior H bajó drásticamente de peso?

Al inicio de su carrera musical, Junior H mostraba tener sobrepeso. No obstante, los fans han notado una baja de peso en los últimos años. Eso hizo que muchos se preocuparan por su salud y se teorizó sobre una posible enfermedad o una intervención quirúrgica.

En respuesta a todo esto, el joven simplemente explicó que estaba teniendo mejores hábitos de vida y que se sentía muy bien con la transformación que ha tenido su cuerpo.

Hasta el momento, el artista no se ha pronunciado sobre los rumores maliciosos que aseguran que realmente tendría SIDA. Tan solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar sus proyectos profesionales.

Junior H dice que bajó de peso por sus buenos hábitos alimenticios / Redes sociales

¿Qué es el SIDA, la supuesta enfermedad de Junior H?

En 2025, Jonathan Müller, más conocido como ‘el Villano’, confesó haber sido diagnosticado con VIH, la enfermedad previa al SIDA. En aquel entonces, admitió sentirse preocupado por las personas con las que llegó a relacionarse.

Ahora la historia parece repetirse con Junior H. Las especulaciones sobre su presunto SIDA no cesan. De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, esta afección es la etapa más avanzada de la infección por el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana).

Ocurre cuando el virus ha dañado gravemente el sistema inmunológico, dejando al cuerpo sin defensas para combatir infecciones y enfermedades graves.

Se contagia mediante la sangre, fluidos corporales y leche materna. La forma más común de infección es tener intimidad sin protección. No tiene cura, pero existen tratamientos que pueden retrasar la enfermedad.

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