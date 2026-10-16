¿Qué le pasó a Francisco Céspedes? Colapsa durante concierto en CDMX: “Me siento de la chi…” |VIDEO

Tras haber dejado atrás la polémica con Susana Zabaleta y su novio, Ricardo Pérez, por un presunto comentario inapropiado, Francisco Céspedes enciende las alarmas al colapsar durante su más reciente concierto en CDMX. Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

No te pierdas: ¿Francisco Céspedes amenaza a Susana Zabaleta tras ventilar su cáncer?: “Tu nombre puede ser borrado”

Francisco Céspedes tuvo que ser sacado del escenario / Redes sociales

Así fue como Francisco Céspedes colapsó durante un concierto en CDMX

El pasado 15 de octubre, Francisco Céspedes dio un concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. En algún punto de la presentación, el cantante dijo sentirse muy mal.

Dijo que tenía muchas “ganas de vomitar” y que “veía estrellas”. Ante esto, uno de los empleados se acercó para ofrecerle un vaso con agua.

“No me estoy haciendo… Me siento de la chin… Me siento mal, veo estrellas, creo que me voy a vomitar”. Francisco Céspedes

El público comenzó a gritar que lo atendieran de forma inmediata, pues, aparentemente, podría estar sufriendo un tema de la presión o el azúcar. En tanto que el artista se quedó sentado en su silla y completamente inmóvil.

Al ver esto, más integrantes del staff se acercaron para ver qué estaba pasando. Poco después, lo sacaron del escenario. Todo esto, en medio de aplausos y palabras de ánimo para que pudiera recuperarse pronto.

En el video viral del momento, los internautas también le han deseado todo lo mejor. También aprovecharon para reclamarle al staff por su falta de atención temprana. Señalaron que el señor ya “está grande” y tiene “muchos problemas médicos”.

Lee: Mamá de Yuya se deja ver con Francisco Céspedes

¿Francisco Céspedes fue hospitalizado tras colapsar en un concierto en CDMX?

A la salida de su concierto, Francisco Céspedes se dio tiempo para hablar con la prensa y explicar cuál era su verdadero estado de salud. Comenzó diciendo que sí se sentía muy mal y por ello tuvieron que sacarlo del escenario.

Indicó que su malestar estuvo relacionado con la altura de la ciudad y un tema del ácido úrico. Recordemos que actualmente reside en Cancún. Declaró que ya estaba mucho mejor y agradeció el apoyo de sus fanáticos.

“Por poco me voy. Dicen que es muy importante morirse en el escenario, pero yo me sentía de la chin… Yo estaba enfermo; la presión, el ácido úrico…”, manifestó.

Afortunadamente, ya está mejor y planea viajar a Estados Unidos para recibir un premio. Los fans no dudaron en celebrar la noticia y recomendarle que se cuide más en el futuro.

Francisco Céspedes explica por qué colapsó en el escenario / Redes sociales

¿Cuál fue la polémica entre Francisco Céspedes y Susana Zabaleta?

En su momento, Francisco Céspedes y Susana Zabaleta fueron buenos amigos. Incluso llegaron a trabajar juntos. No obstante, ciertas polémicas y acusaciones los separaron de forma definitiva.

Todo comenzó en 2025. En aquel entonces, Zabaleta se enojó con su colega por haber declarado que ella tuvo cáncer. A inicios de este año, la actriz también comentó que su novio, Ricardo Pérez, quiso golpear a Francisco por un comentario incómodo.

“Se lo quería madrear, a Céspedes. Me dijo (Francisco Céspedes): ‘Ay, no te me acerques así…'”, comentó la famosa.

Mira: Francisco Céspedes realiza huelga de hambre en honor a sus compatriotas cubanos