Hace algunos días, Eduardo Santamarina, esposo de Mayrín Villanueva reveló que estaban durmiendo en camas separadas tras darse a conocer el delicado estado de salud de la actriz de ‘Vecinos’, dejando preocupados a más de uno.

Ahora, luego de varios días de silencio, finalmente se tienen actualizaciones sobre el estado de salud de Villanueva, ¿cómo está la actriz? Aquí te damos todos los detalles.

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva / IG: @eduardosantamarinamx

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¿Qué enfermedad tenía Mayrín Villanueva?

Eduardo Santamarina, esposo de Mayrín Villanueva, dio a conocer hace algunos días que su mujer estaba pasando por un complicado cuadro respiratorio, ya que dio positivo a influenza, lo que la obligó a permanecer en reposo e incluso, a suspender sus actividades de trabajo, pues de alguna manera u otra, se ha visto imposibilitada.

Para Mayrín la influenza fue bastante complicada, pues los síntomas que experimentó, literalmente “la tumbaron”, ya que durante algunos días el cuerpo cortado y los escalofríos hicieron de las suyas.

“Salió positiva a influenza, desde el viernes ya no grabó ‘Vecinos’, ya no pudo ir al llamado (...) Es una gripa llevada a la cuarta potencia; le duele mucho el cuerpo” Eduardo Santamarina

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¿Qué dijo Itatí Cantoral sobre la enfermedad de Mayrín Villanueva?

La noticia del estado de salud de Villanueva incluso llegó a oídos de Itatí Cantoral, exesposa de Eduardo Santamarina, quien según declaraciones del hijo del actor y la villana de telenovelas, le mandó sus mejores deseos a los dos:

“Mi mamá me dijo: ‘Dile a tu papá [Eduardo Santamarina] y a Mayrín que se cuiden’. Les manda muchos abrazos y que ojalá que se recuperen pronto”, aseguró Eduardo Zucchi en su encuentro con la prensa.

Itatí Cantoral, ¿preocupada por la salud de Mayrín Villanueva? / Redes Sociales

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¿Cómo está Mayrín Villanueva tras dar positivo a influenza?

Aunque después de las noticias compartidas por Eduardo Santamarina no se ha sabido más acerca del estado de salud de Mayrín, ha sido su hija, la también actriz Romina Poza, la que ha dejado entrever que su madre ya está recuperada de la influenza.

Fue a través de sus historias de Instagram que la joven actriz publicó un breve video con su madre, asegurando “Mayrín Villanueva ahora es mi amiguita de recreo en el trabajo”. En el clip se les ve a las dos posando en un espejo que al parecer es de un camerino, ambas se abrazan, sonríen y hacen la famosa ‘duck face’.

A pesar de que en la publicación de Romina Poza no se habla del estado de salud de Mayrín Villanueva, se puede ver a la actriz bastante feliz y recuperada, dando a entender que afortunadamente la influenza es cosa del pasado.

No cabe duda que hoy en día la actriz se encuentra mejor que nunca, pues aunque Mayrín Villanueva ha enfrentado rumore de separación con Eduardo Santamarina, los dos saben como cuidar su relación.