La repentina ausencia de Mayrín Villanueva en uno de sus compromisos profesionales desató preocupación entre sus seguidores. Aunque muchos pensaron que se trataba de un tema menor, fue el propio Eduardo Santamarina quien contó qué ocurre con la actriz de Vecinos, reveló los síntomas que presenta y explicó por qué incluso tuvieron que tomar medidas especiales dentro de su hogar.

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Mayrín Villanueva / IG

¿Qué enfermedad tiene Mayrín Villanueva y por qué dejó de grabar Vecinos?

La actriz y protagonista de Vecinos, Mayrín Villanueva, atraviesa un problema de salud que la obligó a hacer una pausa temporal en sus actividades laborales. Durante un encuentro con la prensa, Eduardo Santamarina explicó que su esposa dio positivo a influenza, motivo por el que no pudo acudir a las grabaciones de nuevos episodios de la popular serie de comedia.

La situación llamó la atención porque Mayrín Villanueva es una de las figuras más constantes del programa, por lo que su ausencia generó inquietud entre compañeros y seguidores. Según contó el actor, los médicos le recomendaron guardar reposo mientras supera la enfermedad.

“No pudo venir, salió positiva a influenza, desde el viernes ya no grabó ‘Vecinos’, ya no pudo ir al llamado, está en casa” Eduardo Santamarina

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¿Cuál es el estado de salud actual de Mayrín Villanueva?

Aunque el diagnóstico preocupó a sus fans, Eduardo Santamarina dejó claro que la actriz se encuentra recuperándose en casa y siguiendo las indicaciones médicas. El protagonista de exitosas producciones como Rubí y Yo amo a Juan Querendón detalló que los síntomas han sido fuertes, especialmente por los dolores corporales y los escalofríos que presenta la actriz.

Sin embargo, aseguró que poco a poco ha mostrado mejoría y que está siendo cuidada por toda su familia mientras permanece en reposo para evitar complicaciones.

Eduardo Santamarina “Camas separadas, cuartos separados. Es una gripa llevada a la cuarta potencia; le duele mucho el cuerpo, escalofríos. Está bien apapachada”

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¿Por qué Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva están durmiendo separados?

Uno de los detalles que más llamó la atención de las declaraciones de Eduardo Santamarina fue la medida que tomaron para evitar contagios dentro de casa. El actor explicó que actualmente él y Mayrín Villanueva duermen en habitaciones separadas mientras la actriz supera la influenza, siguiendo las recomendaciones para proteger a los demás integrantes de la familia.

Aunque la revelación causó revuelo en redes sociales, se trata únicamente de una precaución relacionada con la recuperación de la actriz y no de un problema en su relación, considerada una de las más sólidas del espectáculo mexicano.

Las palabras del intérprete tranquilizaron a sus seguidores, quienes inmediatamente comenzaron a enviar mensajes de apoyo y buenos deseos para la pronta recuperación de la estrella de televisión.

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva / IG: @eduardosantamarinamx

¿Quién es Mayrín Villanueva, esposa de Eduardo Santamarina?

Mayrín Villanueva es una de las actrices más populares de la televisión mexicana y ha participado en exitosas producciones como:

Vecinos

Una familia con suerte

Mi corazón es tuyo

Amigas y rivales

La fea más bella

Si nos dejan

Además de su trayectoria artística, mantiene una de las historias de amor más conocidas del medio junto a Eduardo Santamarina. La pareja inició su romance tras coincidir en la telenovela Yo amo a Juan Querendón y contrajo matrimonio en 2009.

A lo largo de los años, ambos han construido una familia ensamblada junto a sus hijos y se han consolidado como una de las parejas más queridas del entretenimiento mexicano, por lo que cualquier noticia relacionada con su salud suele generar gran interés entre el público.

Por ahora, todo indica que Mayrín Villanueva continuará recuperándose en casa mientras deja atrás los síntomas de la influenza. Aunque la noticia encendió las alarmas entre sus seguidores, las declaraciones de Eduardo Santamarina apuntan a que la actriz evoluciona favorablemente y espera regresar pronto a las grabaciones de Vecinos, uno de los proyectos más exitosos de su carrera.