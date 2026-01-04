Mayrín Villanueva revela contundente error de su edad y ¡confiesa cuántos años tiene realmente!

Mayrín Villanueva volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por un escándalo ni por su vida personal, sino por un detalle que la tiene más que sorprendida: su edad. La actriz, quien regresará a la pantalla chica en el primer trimestre de 2026 con la telenovela Corazón de oro, reveló que existe una fuerte confusión en internet sobre cuántos años tiene realmente.

Durante una entrevista con Aurora Valle en el programa Confesiones, del canal TLNovelas, Mayrín abordó el tema frente a parte del elenco de la nueva producción de Pedro Ortiz de Pinedo y no pudo evitar mostrar su inconformidad por la información errónea que circula en la red.

Mayrín Villanueva comparte su verdadera edad. / Instagram

¿Qué dijo Mayrín Villanueva sobre el error de su edad en Google?

Mayrín Villanueva, esposa de Eduardo Santamarina, aseguró que ha intentado aclarar el dato en distintas ocasiones, pero sin éxito, pues el error sigue apareciendo en buscadores y sitios especializados.

“A mí me echan un año de más en Google”, comentó la actriz, dejando claro que el famoso buscador le ha sumado un año que no le corresponde.

La conversación tomó un giro divertido cuando Cecilia Gabriela señaló que hoy en día es casi imposible ocultar la edad, ya que es uno de los primeros datos que aparecen en internet. Sin embargo, Mayrín puntualizó que su molestia no es que se sepa su edad, sino que la información sea incorrecta.

“¿Por qué mejor no me lo quitan (el año en la edad)? Ahorita ya no estamos para que me echen un año de más”, expresó con humor, provocando risas entre los presentes.

Mayrín Villanueva comaprte su verdadera edad tras exhibir error en internet. / Redes sociales

¿Cuántos años tiene realmente Mayrín Villanueva?

La actriz explicó que ha hecho todo lo que está en sus manos para que se difunda el dato correcto, incluso mostrando documentos oficiales, pero hasta ahora no ha logrado que el error desaparezca.

“Por más que les enseño mi identificación, por más que les digo, pues no puedo”, compartió, dejando ver su frustración ante la confusión que persiste en internet, aunque Aurora Valle aseguró que luce increíble y que no tiene nada que aclarar.

De acuerdo con el famoso buscador en internet, Mayrín Villanueva tendría actualmente 55 años; sin embargo, la realidad es otra. La actriz aclaró que será hasta octubre próximo cuando llegue a esa edad, ya que en este momento tiene 54 años.

De esta manera, Mayrín deja claro que no tiene problema con el paso del tiempo, pero sí con que se difunda información errónea sobre su vida personal.

¿Quién es Mayrín Villanueva?

Mayrín Villanueva es una reconocida actriz mexicana, que está casada con Eduardo Santamarina. La actriz ha participado en varios proyectos.

Mayrín Villanueva nació el 8 de octubre de 1970 en Toluca, Estado de México) y debutó en los noventa en telenovelas como: “Preciosa” (1998), “La mentira” (1998), “Alma rebelde” (1999) y “Siempre te amaré"(2000).

Ha interpretado roles memorables en éxitos como La fea más bella (2006), Yo amo a Juan Querendón, Una familia con suerte, Mentir para vivir, Mi corazón es tuyo, Soltero con hijas.

Desde 2005 interpreta a Silvia en la popular serie de comedia “Vecinos”, donde ha demostrado su versatilidad para pasar del melodrama a la comedia.

