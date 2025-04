Galán de telenovelas mexicanas admite que se grababa en situaciones muy privadas: “El cachondeo bonito”

Mayrín Villanueva no solo tomó la drástica decisión de “soltar” a sus hijos Romina y Sebastián Poza, fruto de su relación con Jorge Poza, sino que también desató caos en la red al confirmar que le fue hackeada su cuenta de Facebook.

La actriz de ‘Vecinos’, Mayrín Villanueva, alertó a sus seguidores sobre su hackeo por parte de delincuentes digitales, quienes publicaron fotos comprometedoras de la actriz. Las cuales señaló que son “mentira”.

¿Qué dijo Mayrín Villanueva sobre el hackeo de su cuenta?

En un encuentro con la prensa, Mayrín explicó que todo lo que se publicó sobre ella es falso. Aseguró que una persona creó una cuenta a su nombre y pidió que la gente se suscriba a páginas en las que se difunden fotos de ella.

Aunque es una situación que le causa total conflicto, la actriz mencionó que no había podido hacer nada al respecto. Por esta razón, pidió que “no cayeran en el engaño”.

“Me hackearon la cuenta de Facebook y no la puedo recuperar, es imposible hacer algo al respecto. Hay una persona que tiene el control y ha creado otra página en la que pide suscripciones y publica fotos mías. Esto ya lleva un tiempo. Este hacker está pidiendo dinero y publicando fotos mías que ni siquiera son de mi cuerpo, pero le ponen mi cara. Hay otras cosas que también quiero aclarar: por favor, no caigan en el engaño, no soy yo, todo es una mentira”, dijo la actriz.

Eduardo Santamarina admite que se grabó en momentos muy privados

Días después de la polémica que enfrenta Mayrín Villanueva, Eduardo Santamarina, su esposo, compartió que ya se pusieron en contacto con la policía cibernética para dar por terminada esta situación.

“Ella sacó ese comunicado para decirle a su gente y a sus fans que no se vayan con la ‘finta’ porque además les cobran”, dijo a la prensa.

Sin embargo, lo que causó revuelo fue su revelación. Admitió que, en el pasado, se grabó en momentos de alcoba. Esto luego de que un reportero le cuestionara sobre si, en algún momento, le hackearon su cuenta y filtraron una foto comprometedora. Él bromeó:

“Eso lo hacía yo… Grabarte con tu chava, era bonito, no una po...., algo bonito, con las cámaras porque no había celulares. Te estoy hablando de la prehistoria. Tú ponías ahí en la ‘cómodita’ y ya empezabas el cachondeo, bonito, no po...”, recordó Eduardo.

La situación llamó totalmente la atención, dado que Eduardo Santamarina es de los pocos que ha revelado tan controversial información. Al momento, Mayrín Villanueva no se ha pronunciado con respecto a estas fuertes declaraciones. ¿Se molestará?

Mayrín Villanueva reacciona a los videos privados de Eduardo Santamarina

En un encuentro con los medios, Mayrín Villanueva fue cuestionada al respecto y entre risas comentó:

"¿Qué bárbaro, verdad? Ya lo conocen... yo ya no me engancho. Yo ya, haz de cuenta que está platicando de la taquiza que hubo el otro día... Y mira, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo”.

Eduardo, ante la posibilidad de que el material se pueda filtrar comentó que ya no existían los clips de video.

