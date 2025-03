¡Mayrín Villanueva desmiente a Eduardo Santamarina! Sus hijos no le dicen “papá”

Tras la separación de Jorge Poza y Mayrín Villanueva hace años, los hijos de ambos, Sebastián y Romina, se quedaron a vivir con su madre y el nuevo esposo de Mayrín, Eduardo Santamarina, quien siempre ha sido un gran ejemplo para los muchachos.

Hace unos meses, le preguntamos en TVNotas a Jorge Poza si Eduardo Santamarina había fungido bien en su papel de ‘segundo papá’ para sus hijos. Jorge, de forma muy contundente, nos dijo que el segundo papá no existía.

Después le preguntamos a Eduardo Santamarina si los hijos de Mayrín le han llegado a decir ‘papá’. Nos respondió que sí. Que, aunque saben que tienen a su papá, cuando andan afuera y con la gente, los jóvenes le decían ‘papá’.

Puedes ver: Eduardo Santamarina vs. Jorge Poza ¿por sus hijos? Uno dice “El segundo papá no existe” y el otro responde

Mayrín Villanueva no estaba ni enterada de las declaraciones de su ex y de su esposo / Redes sociales

Nos encontramos hace unos días a Mayrín Villanueva, que desconocía estas declaraciones de Jorge y Eduardo. Nos sorprendió al negar lo que nos había dicho Santamarina.

“No. No es cierto. No sé. No creo que él haya dicho que le dicen papá, porque eso no. Eduardo es súper respetuoso y sabemos que ellos tienen a su papá. Los de Eduardo tienen a su mamá y yo jamás diría que yo soy su mamá. No, no. Eduardo lo que siempre dice es: ‘Tenemos 5 hijos’. Los quiere como si fueran de él, pero jamás ha dicho que es su papá”.

Sobre si sus hijos le dicen ‘padre’ a Eduardo Santamarina, nos comentó: “No, no. Para nada. Nunca”.

¿Cómo es la relación de Mayrín Villanueva y sus hijos con Jorge Poza?

Le preguntamos cómo es su relación con Jorge y respondió: “Bien. Es el papá de mis hijos y lo seguirá siendo para toda la vida”.

Sus hijos siguen teniendo comunicación con su padre. “Ya son adultos mis hijos. Es algo que ellos trabajan con él. Yo me divorcié de Jorge, pero mis hijos no. Mis hijos son los que siguen teniendo una relación. A él lo voy a respetar y desear lo mejor para toda la vida”.

Nos comentó que Jorge no le manifestó ninguna molestia por las declaraciones de Eduardo. “Cada quien es libre de contestar y decir lo que quiera. Yo ni sé ni hablo nunca de eso”.

Mira: Jorge Poza agradece a Santamarina brindar amor y techo a sus hijos, pero dice: “El segundo papá no existe”

Sebastián y Romina son hijos de Mayrín Villanueva y Jorge Poza / Instagram: @rominapozav

En cuanto a cómo les va a sus 2 hijos mayores comentó: “Me siento muy orgullosa de ellos. Amo ver cómo cada día van teniendo un caminito nuevo y feliz. Han tenido proyectos súper bonitos. Eso me llena de ilusión. Ya cada uno vive en su departamento”.

“Los extraño muchísimo. Mi hija menor está en la casa, pero ya tiene más actividades y se sale. Entonces muchas veces Eduardo y yo nos quedamos solos”.

Mayrín Villanueva no piensa dejar ‘Vecinos’ por nada

Por otra parte, Mayrín habló de su participación en el exitoso programa Vecinos, que hace unos días cumplió 20 años al aire: “Me siento muy agradecida por tener el privilegio de hacer drama y comedia. Esto último en este programa que tanto disfruto. He aprendido mucho de los grandes, como Macaria, Manuel ‘Flaco’ Ibáñez y Ana Bertha Espín”.

Nunca ha pensado en dejarlo para dedicarse a sus otros proyectos. “Como sea, aunque sea a las 12 de la noche, yo voy a venir a grabar”, finalizó.

Checa: Actor de ‘Vecinos’ de luto; llora la muerte de querido compañero de foro

Mayrín continúa en Vecinos / X: @Produ

Diferencias entre Jorge Poza y Eduardo Santamarina por las declaraciones sobre los hijos de Mayrín

En su momento, Eduardo Santamarina dijo a TVNotas que es el segundo papá de los hijos de Mayrín: “¡Claro! (que me han llamado papá). Y siempre lo diré hasta el día que me muera: Yo tengo 5 hijos. Aunque sabemos que tienen a su papá, cuando andamos afuera y con la gente, Sebastián y Romina dicen: ‘Es mi papá’. Eso es muy bonito. Los conozco desde chiquitos. La verdad, eso está padre”.

A lo que Jorge Poza respondió: “El segundo papá no existe. Yo siempre seré el papá de mis hijos, y Mayrín, su mamá. Siempre he pensado que las personas que nutran el entorno de mis hijos deben ser bienvenidas. Le agradezco a Eduardo por brindarles amor y techo”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/ digital de tu revista TVNotas. ¡No te lo pierdas! También nos pueden encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.