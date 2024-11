Eduardo Santamarina vs. Jorge Poza ¿por sus hijos? Uno dice “El segundo papá no existe” y el otro responde

Eduardo Santamarina, de 56 año y Mayrín Villanueva, de 54, son el ejemplo más claro de un matrimonio sólido en el medio artístico. El actor señaló que no son la pareja perfecta. Sin embargo, gracias a las terapias han aprendido a mejorar su relación:

“La terapia nos ayuda a ser mejores humanos y tener una mejor calidad de vida”. Eduardo Santamarina

La última vez que trabajaron juntos fue en Yo amo a Juan Querendón / Instagram

Eduardo Santamarina revela el secreto para un amor solido

Eduardo nos confesó que ha pasado de todo en su matrimonio. Pero ¿cuál es su secreto para no llegar a la separación? “La comunicación es fundamental. Aunque no hay fórmulas, hemos tenido nuestras diferencias y crisis. Eso sí, nunca hemos querido separarnos. Jamás hemos llegado a eso, gracias a Dios. Y toco madera para que nunca pase. Como toda relación, hay que trabajarla día a día”.

“Ha sido maravilloso tomar esas sesiones y mis hijos también. Qué bueno que las nuevas generaciones también lo hacen. Hay que quitarse esas telarañas, porque son innecesarias”, dijo el actor.

Jorge Poza agradece a Santamarina estar presente en la vida de sus hijos pero asegura que “el segundo papá no existe”

Hace unas semanas, el actor Jorge Poza, ex de Mayrín, respondió esto cuando le preguntamos sobre el papel que ha hecho Eduardo Santamarina con sus hijos: “El segundo papá no existe. Yo siempre seré el papá de mis hijos y Mayrín su mamá. Siempre he pensado que las personas que nutran el entorno de mis hijos deben ser bienvenidas. Le agradezco a Eduardo por brindarles amor y techo”.

Eduardo Santamarina no opina como Jorge Poza, el exmarido de su mujer

Eduardo no opina igual. Le preguntamos si los hijos de Mayrín le han llegado a decir “papá” y expresó: “¡Claro! Y siempre lo diré hasta el día que me muera. Yo tengo cinco hijos. Aunque sabemos que tienen a su papá, cuando andamos afuera y con la gente, Sebastián y Romina dicen: ‘Es mi papá’. Eso es muy bonito, porque los conozco desde chiquitos, y la verdad eso está padre”.

Respecto a su participación en la telenovela ‘Juegos de amor y poder’ dijo: “Estoy muy agradecido con el productor Carlos Bardasano. Es la primera vez que interpreto a un político. Se llama ‘Enrique Ferrer’”.

“Los personajes no son buenos ni malos. Pasará algo que cambiará la vida de todos los personajes que tengan que ver con ese asunto”, concluyó.

Mayrín Villanueva revela cómo ha sido su matrimonio con Edduardo Santamarina

“Ha sido maravilloso. Es tener muchas ganas de estar con esa persona. Mucho amor. Querer resolver las cosas. Y nos disfrutamos tanto”.

Sobre las crisis que han superado dijo: “Somos dos personas que siempre tratan de hablar las cosas. Hemos tenido momentos difíciles, pero siempre con la mejor disposición de querer resolver la situación”.

“El hecho de que tomes terapias no significa que estés mal. Todos los seres humanos debemos tomarla porque es para crecimiento personal. Avanzas, te conoces mejor y respetas a los demás”. “Tenemos niños maravillosos. Todo ha sido muy fácil gracias a ellos. Y nos respetamos muchísimo. Cada uno respeta a los otros dos. Cada uno tiene a sus papás. Yo no me meto en la educación de sus hijos y viceversa”.

Mayrín y Santamarina trabajaran juntos en una telenovela

Sobre su participación en el melodrama Juegos de amor y poder, donde actuará al lado de su esposo, comentó: “Es un lujo estar con este galanazo. Tenemos muy buena química en el set . Lo disfruto muchísimo. Espero que les guste”, concluyó.