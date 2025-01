Eduardo Santamarina no pierde la pasión por Mayrín y se dan sus escapadas al hotel: “Es un recurso muy bueno”

Con 15 años de matrimonio, Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva forman una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo. Y es que, aunque reconocen que han atravesado altas y bajas, y hasta han tenido que tomar terapia para enfrentar los obstáculos, siguen adelante contra viento y marea.

Eduardo Santamarina comparte el secreto de la juventud para mantenerse como “los vinos”

Hace unos días nos encontramos al actor, quien luce rejuvenecido. Confesó a TVNotas cuál es su truco para mantenerse así: “Hacer el amor. No hay de otra. Estoy como los vinos. Hay que reírse. No digo que uno se la pase por la vida de payaso. Todos los excesos son malos. Pero sí hay que tener una actitud positiva porque, ¿cuántas vidas tenemos? Solo una y nosotros decidimos cómo queremos vivirla”.

“También ayuda llevar una buena alimentación, dormir bien, hidratarse. Los años pasan, pero uno puede hacer que sean excelentes”. Eduardo Santamarina

Eduardo Santamarina: El secreto para mantener la llama del amor con Mayrín Villanueva

A sus 56 años, Eduardo Santamarina confesó que la llama de la pasión en su matrimonio se mantiene viva gracias a la conexión especial que tiene con su esposa. El actor aseguró que, por el momento, no siente la necesidad de buscar estímulos externos, pues el atractivo de su esposa y la complicidad que comparten son más que suficientes. Sin embargo, Santamarina se mostró abierto a explorar nuevas opciones en el futuro.

¿Alguna vez has recurrido al uso de la ‘pastillita azul’? “Por el momento no. No sé si el día de mañana la necesite, pero estoy abierto a esa posibilidad. Ahorita no”.

¿Qué tal la química con Mayrín? “Maravillosa. A los hombres les diría que apapachen mucho a sus esposas. A las mujeres no traten de entenderlas, solo hay que quererlas, llenarlas de muchos besos y escucharlas. De repente lo que más necesitan ellas es ser escuchadas. Hasta eso no piden mucho”.

Eduardo Santamarina ha ido a hoteles con Mayrín para la pasión

Al ser cuestionado sobre "¿Cómo evitas la monotonía?” el actor sin pensarlo reveló: “Siempre hay que tener buena chispa. Hay que salir de la rutina. La monotonía no te lleva a nada bueno. Hay que ser espontáneo y siempre creativo. Estar ideando nuevas cosas”.

Le preguntamos si ha hecho con Mayrín lo que practican muchas parejas, que es ir a hoteles para mantener viva la llama de la pasión. Eduardo nos respondió: “Claro, por supuesto. Ultimamente no. Pero claro que sí. Es un recurso muy bueno”.

Finalmente, nos dijo cómo les ha ayudado esta técnica:

“Sales de la monotonía, de tu ambiente, de tu zona de confort. Hagan el amor” Eduardo Santamarina

La historia de amor de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva son una de las parejas más sólidas del medio.

En 2007, Eduardo estelarizó la novela ‘Yo amo a Juan Querendón’ y quedó flechado con la coprotagonista, Mayrín Villanueva.

La actriz salía de una relación con Jorge Poza.

Santamarina acababa de cortar con Susana González, con quien tuvo una relación tras el divorcio de Itatí Cantoral.

El romance entre Eduardo y Mayrín se dio de inmediato.

Llegaron al altar en febrero de 2009 y en julio nació su hija.

