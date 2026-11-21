En el mes de marzo los fanáticos de Bruce Willis pudieron ver una de las fotografías más recientes del actor, quien celebró 71 años de vida, sin embargo, desafortunadamente desde ese momento su salud no ha mejorado para nada.

En las últimas horas ha trascendido el estado de salud de Bruce Willis, quien poco a poco ha dejado de ser la estrella de Hollywood que el mundo aplaudía, ¿cómo está su estado de salud? Te lo compartimos.

Bruce Willis empeoró en su estado de salud por la demencia frontotemporal que padece / IG: @brucewillisbw

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¿Cuál es la enfermedad que tiene Bruce Willis?

Según se ha dado a conocer de manera oficial, Bruce Willis padece demencia frontotemporal (DTF), un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente las áreas del cerebro relacionadas con la conducta, la personalidad y el lenguaje.

En 2022 la familia del actor informó el retiro de Willis de la vida pública a causa de una enfermedad llamada afasia, que dificultaba su capacidad para comunicarse, sin embargo, el diagnóstico cambió un año después cuando tras varios estudios le detectaron la demencia frontotemporal.

Bruce Willis y su hija Tallulah / Instagram: @buuski

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¿La enfermedad de Bruce Willis tiene cura?

Como ya te lo comentábamos la demencia frontotemporal afecta principalmente al cerebro, y a su vez los pacientes experimentan cambios de personalidad, dificultades severas para hablar e incluso, una desconexión del entorno que los rodea.

Ahora bien, se sabe que actualmente no hay una cura para este padecimiento, y que los medicamentos que se les dan a los pacientes están enfocados únicamente en aliviar los síntomas y mejorar su calidad de vida, pues tampoco hay opciones que puedan detener o revertir los daños causados por la demencia frontotemporal, y ese justamente es el caso de Bruce Willis.

Bruce Willis enfermedad / IG: @brucewillisbw

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¿Cómo está Bruce Willis en la actualidad?

Según reportes compartidos por el medio británico Daily Mail, hoy en día la salud del actor está decayendo cada vez más, pues de acuerdo a un relato de una fuente cercana a la familia, Willis se estaría comportando como un bebé debido a las secuelas que le ha dejado la enfermedad que padece.

Luego de que se le detectara la enfermedad que poco a poco ha apagado su vida, Bruce Willis ha estado rodeado de su familia, sus cinco hijas, su esposa Emma y su exesposa, Demi Moore.