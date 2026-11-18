Mayrín Villanueva está atravesando un episodio complicado de salud, así lo confirmó recientemente su esposo, Eduardo Santamarina.

El también actor reveló a detalle qué es lo que sucede con la actriz y explicó que incluso están tomando medidas especiales para apoyarla durante su recuperación.

Sin embargo, el actor llamó la atención al revelar que actualmente se encuentra “separado” de ella, mientras intenta sobrellevar la situación.

¿Por qué Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva están “separados”? Te contamos.

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Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva

¿Qué enfermedad tiene la actriz Mayrín Villanueva y cuáles son sus síntomas?

Eduardo Santamarina, esposo de Mayrín Villanueva, compartió que la actriz dio positivo a influenza, y que desde el viernes ha presentado fuertes síntomas, que la han obligado a estar en reposo y por tanto, suspender sus actividades de trabajo.

De acuerdo con el actor, los síntomas han sido intensos, principalmente por los dolores en el cuerpo y los escalofríos que ha tenido la actriz.

Incluso, comparó la influenza con una gripe, pero multiplicada por tres o cuatro veces en cuanto a intensidad. La influenza puede provocar fiebre, escalofríos, dolor muscular y de cabeza, tos, congestión nasal, dolor de garganta y cansancio.

“Salió positiva a influenza, desde el viernes ya no grabó ‘Vecinos’, ya no pudo ir al llamado (...) Es una gripa llevada a la cuarta potencia; le duele mucho el cuerpo, escalofríos.” Eduardo Santamarina

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Mayrín Villanueva / Redes sociales

¿Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva están “separados” por la enfermedad de la actriz?

Debido a los fuertes síntomas de Mayrín, su familia ha decidido tomar medidas especiales para ayudarla durante su recuperación y evitar contagios entre ellos.

Por eso, sí, Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva están separados , pero no se trata de una ruptura sentimental que apunte a un divorcio, sino de una separación física para evitar que el actor también se contagie.

El propio Eduardo habló al respecto y reveló que, mientras la actriz supera la enfermedad, ambos están durmiendo en camas y habitaciones separadas. Esta medida se mantendrá al menos hasta que Mayrín se recupere.

“Está en casa... Camas separadas, cuartos separados, estoy en el cuarto de abajo, en el sótano... Ahí tenemos la tele y todo eso. Ahora estamos él (su hijo) y yo ahí.” Eduardo Santamarina

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¡Mayrín Villanueva tiene INFLUENZA! Eduardo Santamarina aclara estado de salud tras su ausencia en un evento #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 https://t.co/FRQk33IgAR — De Primera Mano (@deprimeramano) November 16, 2026

¿Cuál es el estado de salud actual de Mayrín Villanueva?

Eduardo Santamarina explicó que la actriz se encuentra bien cuidada y apapachada por su familia durante su recuperación.

Incluso, reveló que su suegra, mamá de Mayrín, también está con ellos para apoyarla y ayudarla con los cuidados que necesita.

Aunque reconoció que los primeros días fueron complicados debido a la intensidad de los síntomas, el actor señaló que, después de dos o tres días, las molestias comienzan a disminuir y la recuperación avanza poco a poco.

“Es como una gripa, pero llevada a la tercera o cuarta potencia. Son dos o tres días fuertes, y luego empieza a bajar. Sabemos cómo se siente”, dijo Eduardo Santamarina.

Con todo esto, Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva sí están separados físicamente, pero es temporal mientras ella se recupera y puede volver a las grabaciones de ‘Vecinos’.

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