Hace algunas horas Eduardo Santamarina reveló que Mayrín Villanueva, su esposa, estaba enfrentando diferentes molestias a causa de una enfermedad que le detectaron hace poco. Debido al padecimiento del que se trata, incluso Itatí Cantoral, exesposa del actor, ha decidido mandarles un mensaje, ¿de qué se trata? Aquí te contamos al respecto.

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¿Qué enfermedad tiene Mayrín Villanueva? Eduardo Santamarina lo revela

El actor Eduardo Santamarina dio a conocer que su esposa, Mayrín Villanueva, desafortunadamente dio positivo a influenza, lo que ha provocado que la actriz tenga que estar en reposo debido a los fuertes síntomas que ha ha tenido.

Según reveló Santamarina, Villanueva está lidiando con síntomas parecidos a los de una gripe común, pero en mayor medida. De acuerdo a sus dichos, el dolor de cuerpo y el cansancio la han tumbado impidiéndole continuar con sus actividades cotidianas: “Es una gripa llevada a la cuarta potencia; le duele mucho el cuerpo, escalofríos”, dijo Eduardo.

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¿Itatí Cantoral le deseo pronta recuperación a Mayrín Villanueva?

Eduardo Zucchi, hijo de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral, reveló en entrevista que su mamá estaba enterada del padecimiento de Mayrín Villanueva, y que por supuesto deseaba que la protagonista de la serie “Vecinos” se recuperara pronto.

“Mi mamá me dijo: ‘Dile a tu papá [Eduardo Santamarina] y a Mayrín que se cuiden’. Les manda muchos abrazos y que ojalá que se recuperen pronto”, aseguró el joven.

El mensaje enviado por la villana de telenovelas es una muestra clara de la relación cordial que ha logrado construir con la actual esposa de su expareja, misma que sin duda es importante que mantenga debido a la familia “ensamblada” que Eduardo Santamarina tiene hoy en día.

Mayrín Villanueva se sincera sobre su relación con Itatí Cantoral. / Mezcalent

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¿Por qué se divorciaron Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina?

Los actores estuvieron casados durante cinco años desde 1999 hasta 2004, siendo consideradas una de las parejas más mediáticas de la farándula mexicana, no obstante anunciaron su separación en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte de Santamarina con la también actriz Susana González, mientras grababan la telenovela “Velo de novia”. De su unión nacieron los mellizos José Eduardo y Roberto Miguel.

Con 26 años, los hijos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina ya están iniciando su carrera en el mundo laboral, José Eduardo en el mundo de la actuación y Roberto Miguel enfocándose en la ciencia: “me gradué en ingeniería mecánica”, le dijo en exclusiva a TVNotas.