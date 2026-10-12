Itatí Cantoral celebra 18 años de su hija María: “Empiezo a vivir el nido vacío, solo me resta apoyarla”

Ahora que María, hija menor de Itatí Cantoral, llegó a la mayoría de edad, la actriz nos compartió que ya comienza a vivir el síndrome del nido vacío. En la fiesta de la joven, celebrada este fin de semana, la famosa nos habló de cómo la ha visto crecer y comentó que pronto tendrá que dejarla volar, ya que se irá a estudiar Música a Estados Unidos.

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María nos presumió su pastel, decorado con detalles musicales, como un micrófono y discos / Archivo TVNotas

¿Cómo se siente Itatí Cantoral al asimilar que su hija cumple 18 años?

Itatí, quien además de María tiene otros 2 hijos, los gemelos Roberto y Eduardo, expresó su felicidad: “No sé en qué momento tiene ya 18 años, no lo puedo creer. Estoy agradecida con ella, con la vida, con Diosito, porque además me la mandó idéntica a como se la pedí a la Virgen de Guadalupe: Con esas pestañas, las pecas, toda igualita. Me siento muy orgullosa de este gran paso”.

La actriz entiende que es momento de empezar a permitir que María haga su vida. “Es una nueva etapa y hay que celebrarla. Hay que dejarlos volar. Para mí es una nueva etapa también, porque ella ya está viendo universidades y esperando que se quede en las que le gustan. La vida pasa, esa es la realidad”.

Nos compartió una gran anécdota que ahora se está haciendo realidad. “Mi padre se murió cuando ella tenía menos de 1 año, le dio un besito aquí (en la frente) y me dijo: ‘Será la nueva Consuelo Velázquez’, y le dije: ‘¡Ay, papá!’, y miren, 18 años después mi niña quiere estudiar Composición y Música.

El abuelo lo vaticinó. Ella canta muy bonito y no me queda más que apoyarla siempre. Le gusta mucho la música. Ahora cantará ‘La barca’ con mi hermano José y tendrá otras colaboraciones”.

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Sus hermanos, los gemelos Roberto y Eduardo, no pudieron faltar en esta ocasión tan especial / Archivo TVNotas

Itatí Cantoral asegura estar viviendo el “síndrome del nido vacío”

Por primera vez, entiende lo que es vivir el síndrome del nido vacío, cuando los hijos dejan el hogar para logar sus sueños. “Ya lo estoy viviendo. Gracias a Dios, tengo una carrera que amo y, como me la paso ocupada, tengo un lugar donde sigo pensando en qué quiero hacer con mi vida. Sí hay momentos que a veces me pongo en segundo plano, porque a María sigo llevándola a las clases, al club, al maestro de matemáticas y más cosas. Mi día se basa en ella, como en los gemelos cuando eran más chiquitos”.

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En todo momento, Itatí se mostró muy orgullosa de su hija / Archivo TVNotas

¿Cómo sobrelleva Itatí Cantoral la mayoría de edad de su hija?

Cantoral comentó qué le ayuda a sobrellevar esta situación: “Ahora que se fue 5 semanas a Estados Unidos a estudiar, entendí que tenía espacio para mí, como toda la tarde. Ahora tengo tiempo para mí, y sí te tienes que replantear una nueva vida. Por eso es tan importante que tengamos amor por nuestra profesión. A mí me salva eso. Hay momentos en que no me pega tanto esta parte, pero otros días sí, y ni modo, es la ley de la vida. Les dimos las herramientas para que volaran solos y ahora toca verlos partir”.

La también cantante agradece la complicidad con sus 3 hijos, con quienes ha caminado de la mano tanto en las buenas como en las malas. “Siempre hemos sido muy amigos, desde chiquitos los trataba como si fueran adultos, porque les daba responsabilidades. Todos los días intento tener una comunicación fluida con ellos. Me han salido maravillosos. No le he batallado”.

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