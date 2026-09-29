Hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina le dice ‘no’ a la actuación: “Me gradué en Ingeniería mecánica”

Roberto Hernández, uno de los gemelos de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral, decidió no seguir el legado de la familia en la actuación. Nos contó que estudió Ingeniería mecánica, y que además está interesado en hacer algo por cuidar al planeta.

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Roberto Hernández decidió no seguir el camino de la actuación / Redes Sociales

Roberto Hernández, la actuación no logró enamorarlo

El joven, quien hace unos años debutó en la serie José José, el príncipe de la canción (2018), junto a su hermano, Eduardo Zucchi, nos platicó: “Aprecio mucho su trabajo. Sin embargo, encontré lo que realmente me gusta. Me gradué en Ingeniería mecánica. Mique pronto se me presente una buena oportunidad. Cada uno buscó lo que le apasiona. Afortunadamente, mis papás nos apoyan muchísimo”.

Su incursión en la actuación le hizo afirmar el verdadero camino que quería tomar. “Tuve una participación con mi mamá en la serie José José, el príncipe de la canción. Me sirvió para quitarme la espinita. Lo intenté y lo experimenté. Es algo que aprecio mucho. Admiro a todos los actores que existen en el mundo. Es un trabajo respetable”.

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Roberto Hernández decidió no seguir el camino de la actuación / Redes Sociales

¿Roberto o Eduardo? La eterna confusión que le alegra el día a los fanáticos

En otros temas, tras equivocarnos al llamarlo “Eduardo”, nombre de su hermano, nos dijo que no le incómoda que los confundan: “Me pasó, me pasa y me pasará por los siglos de los siglos (ríe). Sin embargo, eso me hace sentir muy bien. No tengo ningún problema. Estoy orgulloso de que él empiece por un buen camino”.

Compartió que el público se acerca a él creyendo que es Zucchi. “No pasa nada. En todas partes hay dobles de famosos. Incluso lo monetizan (ríe). Me siento feliz de alegrarle a alguien el día (cuando le piden fotos pensando que es Eduardo)”. Y agregó: “Me encanta ver que mucha gente quiere hacerle entrevistas. Eso significa que está haciendo las cosas bien. Estoy feliz de verlo crecer en sus metas”.

Aclaró si entre ellos ha existido rivalidad. “Ambos tenemos nuestras fortalezas y decidimos caminos diferentes. Somos muy unidos y nunca ha habido ningún tipo de comparación entre los 2. Tener un gemelo es más que un hermano. Es una relación muy bonita e íntima”.

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Roberto Hernández para TVNotas / Redes Sociales

Roberto Hernández habla de la familia fuerte que han construido Itatí y Eduardo

A Roberto se le iluminó la cara al hablarnos de sus padres: “Mi papá no es exigente. Es súper carismático. Así como lo ven es en la vida real. Siempre me ha dado los mejores consejos. Nos anima mucho a todos. Con respecto a mi mamá, la acompañé a España. Hace poquito se fue una gira de teatro. Como ya me gradué, me da más tiempo de verlos”.

Externó su emoción por acompañar a su papá en el estreno del primer capítulo de la telenovela Sabor a ti. “Me siento feliz y orgulloso. Creo que es la primera vez que lo acompaño a uno de estos eventos. Me gusta apoyarlo y me emociona saber todo lo que se viene de este gran proyecto”.

Finalmente, nos contó que tiene muy buena comunicación con sus papás, e incluso lo orientan sobre su noviazgo: “Llevo una relación larga de 7 años (con Zaire Renata). La quiero y la amo muchísimo. No solo le pido consejos a mi papá, sino también a mi mamá. Los 2 están para mí y me apoyan. Tengo una conversación muy pulcra con los ambos”.

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