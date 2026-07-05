Itatí Cantoral pensó que moriría en el Ángel durante festejos de la Selección Mexicana: “gritas y te empujan”

La fiesta por el Mundial 2026 se ha convertido en el tema más comentado de las últimas semanas en México, y no solo por lo que pasa dentro de la cancha. Este 5 de julio, mientras el país entero se prepara para el duelo entre México e Inglaterra, salió a la luz un testimonio que dejó a todos con el corazón en la mano: Itatí Cantoral contó que vivió un episodio aterrador durante los festejos en el Ángel de la Independencia, luego del triunfo de la selección mexicana frente a Ecuador.

La actriz, conocida por interpretar a algunos de los personajes más icónicos de la televisión mexicana, decidió romper el silencio para alertar a sus seguidores sobre los riesgos reales que se viven en las aglomeraciones masivas. Su relato llega justo después de que se confirmara una tragedia que enlutó las celebraciones del Mundial en la capital del país.

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¿Qué le pasó a Itatí Cantoral en los festejos del Ángel de la Independencia?

Itatí Cantoral relató que acudió al Ángel de la Independencia junto a su hija y algunas amigas de esta para disfrutar del ambiente futbolero tras la victoria de México. Todo transcurría con normalidad hasta que, según sus propias palabras, la multitud se volvió incontrolable en cuestión de segundos.

Itatí Cantoral “Desgraciadamente, yo tuve también esta experiencia de que fueron cinco minutos donde yo pensé que iba a morir junto con mi hija y sus amiguitas. Les tuve que pedir disculpas a sus papás porque, en un segundo, y lo quiero comentar porque yo sé que va a ganar México, sí, y tenemos que seguirnos cuidando. Piensen muy bien antes de la una de la mañana. No vayan al Ángel, no vayan al Zócalo. Lo digo por seguridad, o sea, pensemos en seguridad”.

La actriz explicó que llevaban alrededor de cuarenta minutos en el lugar cuando notó que el ambiente comenzó a tensarse, sobre todo al ver que personas mayores compartían bebidas alcohólicas con jóvenes de la edad de su hija. Fue justo cuando decidieron retirarse cuando ocurrió el momento más crítico de la noche. En palabras de la propia actriz:

“No sé en qué momento sucedió. Estuvimos muy contentas, haz de cuenta, porque además estuvimos viendo el partido en el Ángel. Entonces fue inmediato y estábamos bien felices porque estábamos ahí. Estuvimos como cuarenta minutos. El ambiente se empieza a poner pesado y ya con chicos de 17 años, mi hija… Entonces no, pues no era para pasarte la botella así. Iba cuidando a los chicos. Entonces ya había foto y todo. Dijimos: ‘Vámonos’. Íbamos a salir por el Sheraton y, se los juro, en un segundo nos cambió todo el panorama. No sé ni cómo fue, pero montones y montones de gente que no sé de dónde se avientan o cómo, por qué se avientan.”

La actriz describió que la sensación era desesperante debido a la falta de movilidad y a los constantes empujones que recibían desde todas direcciones.

Itatí Cantoral “Fueron como cinco o diez minutos donde yo pensé que ni yo, ni mi hija, ni sus amigas íbamos a salir con vida, porque no hay manera de irte ni para adelante, ni para el lado, ni para atrás. Se convierte en una burbuja. Tú lo único que sientes es, por más que gritas y gritas, que te empujan y que te empujan y que te empujan”

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Itatí Cantoral (@ItatiC) confesó que estuvo a punto de morir en los festejos en el Ángel por el triunfo de la selección pic.twitter.com/HqmhqNUfEl — Cultura Pop (@RCulturaPop) July 5, 2026

¿Cuántas personas murieron en los festejos por México vs. Ecuador en el Mundial 2026?

El relato de Itatí Cantoral no es un caso aislado. El pasado 30 de junio, tras el partido entre México y Ecuador disputado en el Estadio Azteca, miles de aficionados salieron a las calles de la Ciudad de México para celebrar el pase de la selección nacional. Sin embargo, la alegría se transformó en tragedia cuando se reportó el fallecimiento de cuatro personas durante los festejos masivos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, las autoridades atendieron un reporte de dos personas encontradas inconscientes en las calles de Hamburgo y Lancaster. Pese a recibir maniobras avanzadas de reanimación, un hombre de 44 años y una mujer de 19 años perdieron la vida por asfixia.

Recomendaciones para disfrutar de forma segura los festejos por el Mundial 2026 / Redes sociales

Horas más tarde se confirmó una tercera víctima: una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Pese a la atención de paramédicos y personal hospitalario, la mujer también murió por asfixia.

El cuarto fallecido durante estos festejos del Mundial fue un hombre de 30 años que presentó un cuadro de crisis convulsiva, un aparente ataque epiléptico y sangrado gástrico. A pesar de haber sido trasladado a un hospital, no logró sobrevivir; en su caso, la causa de muerte fue un paro cardíaco.

Estas cuatro muertes durante las celebraciones del Mundial 2026 encienden las alarmas sobre los riesgos de las aglomeraciones masivas en la Ciudad de México, justo el mismo escenario donde Itatí Cantoral vivió su propio momento de terror.

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¿Qué recomendaciones de seguridad dio la CDMX para los festejos del Mundial 2026?

Ante el contexto de euforia que se vive en todo el país por el Mundial 2026, y luego de las lamentables muertes registradas durante los festejos por el México vs. Ecuador, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para disfrutar las celebraciones de manera más segura, sobre todo pensando en los próximos partidos de la selección, incluyendo el que se disputará hoy contra Inglaterra.

Entre las principales indicaciones de seguridad para los festejos del Mundial se encuentran:



Planear con anticipación la llegada al lugar, considerando rutas de acceso y alternativas viales.

Usar ropa y calzado cómodos que faciliten el desplazamiento entre la multitud.

Acordar un punto de reunión con los acompañantes en caso de separarse.

Mantenerse atento a las pertenencias personales en todo momento.

Evitar llevar cinturones, mochilas, objetos de vidrio o punzocortantes.

Respetar en todo momento las indicaciones de las autoridades presentes.

Ubicar con anticipación las salidas de emergencia y los servicios médicos disponibles en la zona.

Con la selección mexicana avanzando en el Mundial 2026, es muy probable que las celebraciones masivas continúen en los próximos días. Toma precauciones.