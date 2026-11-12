Muere famosa cantante y ganadora de ‘La voz’ días después de revelar terrible enfermedad; esto se sabe

A un día de la dolorosa pérdida de la primera actriz Regina Torné, otra lamentable noticia viste de luto al mundo del espectáculo, esta vez en la industria musical.

Una reconocida cantante, quien también fuera ganadora de ‘La voz senior’, falleció a los 78 años de edad, tan solo unos días después de revelar que enfrentaba una agresiva enfermedad que finalmente le arrebató la vida.

¿De quién se trata y qué enfermedad padecía? Te contamos.

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Muere cantante ganadora de ‘La voz’ / Canva

¿Quién fue la ganadora de ‘La voz senior’ que falleció a los 78 años?

Se trata de Helena Bianco, actriz y cantante española cuyo nombre de nacimiento era Elena Vázquez Minguela, quien construyó una amplia trayectoria musical durante más de seis décadas.

Nació en Valladolid, España y comenzó su carrera musical desde muy joven, y fue una de las voces más reconocidas del pop español de los años sesenta y setenta.

Alcanzó gran popularidad como vocalista del grupo ‘Los mismos’ y tras la disolución de la agrupación, continuó su carrera como solista.

En 2019, Helena Bianco volvió a ganar popularidad al participar en la edición española de ‘La voz senior’, donde formó parte del equipo de Pablo López y se convirtió en la ganadora de la competencia.

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Helena Bianco, ganadora de ‘La voz senior’ / Redes sociales

¿Qué enfermedad tenía Helena Bianco y cómo reveló que la padecía?

Helena Bianco padecía un cáncer neuroendocrino, y su diagnóstico se dio a conocer el pasado 4 de noviembre, cuando su representante publicó un comunicado en sus redes sociales para informar que atravesaba un proceso oncológico y que, por indicación médica, tendría que someterse a quimioterapia. Por tanto, la artista se vería obligada a cancelar sus presentaciones y compromisos profesionales durante los siguientes meses.

“La artista se encuentra actualmente atravesando un proceso oncológico y, de acuerdo con indicación médica, deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia. Este tratamiento puede ocasionar efectos y molestias que limitan su capacidad para desarrollar con normalidad determinadas actividades profesionales, especialmente aquellas que requieren presencia física, desplazamientos y actuaciones durante los próximos meses.” Representante de Helena Bianco

En un principio, el comunicado no reveló el tipo de cáncer que padecía, pues señaló que los detalles de su diagnóstico y tratamiento eran información confidencial. Sin embargo, horas después, su hermano Alberto Vázquez habló sobre su estado de salud durante una entrevista para un programa de televisión, donde confirmó que se trataba de un cáncer neuroendocrino.

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Helena Bianco / Redes sociales

Así despidieron a la cantante Helena Bianco

A través de sus redes sociales, el equipo de Helena Bianco publicó un comunicado para anunciar el fallecimiento de la cantante. En el mensaje, agradecieron a sus seguidores por mantenerse pendientes de su estado de salud, así como por las muestras de apoyo, cariño y solidaridad que le hicieron llegar a la intérprete.

Asimismo, dedicaron unas palabras para reconocer su amplia y talentosa trayectoria artística, y expresaron sus condolencias a familiares y amigos de la cantante.

Finalmente, compartieron los detalles de los servicios funerarios para que sus seguidores y admiradores que así lo deseen puedan acudir a darle el último adiós.

“Con profundo dolor y tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida Helena Bianco. Hoy nos despedimos de una artista extraordinaria, pero, sobre todo, de una mujer especial cuya voz, talento, trayectoria y calidad humana dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de conocerla y compartir momentos con ella.” Equipo de Helena Bianco

Las pérdidas en el mundo de la música han sido constantes últimamente, pues hace pocos días, la cantante Laura Pausini se vistió de luto al comunicar la muerte de un ser querido.

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