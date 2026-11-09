Muere la mamá de Álex Kaffie; el periodista se despide con desgarrador mensaje: “Descansa en paz, mi bonita”

Una triste noticia sacudió a la insdutría del espectáculo. Álex Kaffie compartió la muerte de su madre, doña Eva Cortés Roldán, a través de una publicación cargada de dolor.

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Álex Kaffie / Redes sociales

¿Cómo anunció Álex Kaffie la muerte de su mamá, Eva Cortés Roldán?

Álex Kaffie compartió una imagen con un mensaje dedicado a doña Eva Cortés Roldán, en el que expresó lo difícil que resulta aceptar su fallecimiento. La publicación estuvo acompañada de unas palabras que reflejan el vacío que deja su partida.

“Para lo único que no me preparaste fue para tu muerte mamá. Descanse en paz mi bonita. Doña Eva cortés roldan”, se lee en la imagen que publicó el periodista.

Además, el comunicador escribió un breve mensaje de despedida en el que le pidió que se fuera tranquila, pues aseguró que sabrá cuidarse pese a su ausencia.

“Descansa en paz, mi BONITA. Vete tranquila. No tengas pendiente de mí. Sabré cuidarme. Tu hijo.” Álex Kaffie

La publicación provocó reacciones de solidaridad entre quienes siguen su trayectoria y conocen el cariño que siempre ha expresado por su mamá.

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¿De qué murió la mamá de Álex Kaffie? Esto se sabe sobre el fallecimiento de doña Eva Cortés Roldán

Por ahora, Álex Kaffie no ha revelado las causas del fallecimiento de doña Eva Cortés Roldán, ni ha compartido mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

El periodista de espectáculos únicamente confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida que conmovió a sus seguidores.

¿Qué se sabe de la relación de Álex Kaffie con su mamá?

Aunque Álex Kaffie suele mantener algunos aspectos de su vida privada lejos de los reflectores, en distintas ocasiones ha dejado ver el cariño que siente por su madre. Incluso, durante su trayectoria en televisión, llegó a hablar de ella con especial afecto y a referirse a su mamá como su ‘bonita’.

En 2023, cuando se ausentó temporalmente de ‘Sale el Sol’, sus compañeros comentaron que se encontraba de vacaciones con ella. En aquella ocasión, Joanna Vega-Biestro compartió que el periodista estaba disfrutando de tiempo junto a su mamá, a quien también llamó cariñosamente ‘bonita’.

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¿Quién es Álex Kaffie y por qué es conocido como “El villano de los espectáculos”?

Álex Kaffie, cuyo nombre real es Javier Parra Cortés, es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos de México. Originario de San Martín Texmelucan, Puebla, construyó su carrera en la televisión, la radio, la prensa escrita y las plataformas digitales, ganándose el apodo de “El villano de los espectáculos” gracias a su estilo directo, polémico y sin filtros al hablar de los famosos.

A lo largo de los años participó en programas como La Oreja, Hoy y Sale el Sol, donde encabezó la popular sección “Pájaros en el alambre”. Además, se consolidó como columnista con Sin Lisonja, espacio en el que compartió exclusivas y comentarios que frecuentemente generaron debate dentro de la industria del entretenimiento.

En 2023 protagonizó una sonada salida de Imagen Televisión tras una controversia vinculada a una de sus columnas sobre Nacho Lozano. Desde entonces fortaleció su presencia en plataformas digitales y su canal de YouTube.