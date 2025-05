Álex Kaffie y Maxine Woodside se reconcilian tras años distanciados, ¿él regresará a ‘Todo para la mujer’?

Álex Kaffie y Maxine Woodside se reencontraron a nueve años de que el periodista de espectáculos saliera de ‘Todo para la mujer’, algo que sorprendió a todos, pues muchos consideraban que la reconciliación sería casi imposible.

Durante la transmisión más reciente del canal de YouTube de Kaffie, la llamada ‘Reina de la radio’ estuvo presente por videollamada. Ambos dejaron ver que ya habían arreglado sus diferencias, por lo que muchos empezaron a especular que él podría regresar al programa de Radio Fórmula.

Álex Kaffie y Maxine Woodside / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Por qué Álex Kaffie y Maxine Woodside estaban peleados?

El pleito entre Álex Kaffie y Maxine Woodside comenzó en 2016. En aquel entonces, al llamado ‘Villano de los espectáculos’ ofrecieron la oportunidad de trabajar en ‘Hoy’, por lo que le habría pedido a Maxine que le permitiera cambiar su día en ‘Todo para la mujer’.

Según lo declarado con Kaffie en aquel momento, la presentadora se negó, provocando que saliera de la emisión sin siquiera poder despedirse de la audiencia.

Esta versión fue desmentida por la propia Woodside, quien aseguró que su excolega decidió salirse por su cuenta. Por si esto fuera poco, también llegó a despotricar en su contra.

“Cuando llegó aquí dice que llegó de Versace y de Gucci, perdóname Kaffie, yo lo conocí chopeando chilindrinas que no se haga, ahora resulta. Luego ya se vistió de más elegante y todo lo que quieras de que sí tiene muy buena ropa, pues sí, yo no le he conocido ningún Versace y ningún Gucci, eso sí, buenos zapatos sí porque tenía un novio zapatero”, dijo en entrevista para TVNotas.

Maxine Woodside / Redes sociales

¿Cómo fue la reconciliación entre Álex Kaffie y Maxine Woodside?

Durante la emisión, Álex Kaffie no solo le agradeció a Maxine Woodside por la oportunidad que le dio en su momento para estar en ‘Todo para la mujer’, también le pidió perdón por dejar el programa para irse a ‘Hoy’.

Álex Kaffie “Qué bueno que podemos conversar aquí, en un sitio que es muy amigable. Tal vez usted aproveche para recriminarme cosas, pero quedó pendiente un ‘Gracias’ porque pasé magníficos años en ‘Todo para la mujer’. Le pido perdón por haberme marchado del programa, pero, créame, lo hice para tener un mejor pan”

Por su parte, Woodside dijo haber entendido su decisión. Incluso, declaró que lo hubiera regañado si desperdiciaba la oportunidad: “Yo entiendo que, cuando hay una buena oportunidad, no hay que desaprovecharla. Estar en el canal de ‘Las estrellas’, no, cualquiera”, manifestó.

Tras aclarar los malos entendidos y recordar algunos buenos momentos juntos, ambos señalaron que el “tiempo” ha permitido curar los resentimientos del pasado.

¿Álex Kaffie regresa a ‘Todo para la mujer’?

A pesar de que ya hubo reconciliación, ni Maxine o Álex dieron pistas sobre el posible regreso de este último a ‘Todo para la mujer’. Sin embargo, los fanáticos siguen esperanzados en que, en un futuro próximo, el conductor asista al programa, al menos como invitado.

Cabe destacar que, durante la conexión, Kaffie desmintió a Verónica Gallardo, quien hace unos días aseguró que ella fue quien lo presentó con Maxine. De acuerdo con el comentarista, él conoció a la conductora cuando esta necesitaba a un experto en museos para un proyecto.

