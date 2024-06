Verónica Gallardo denuncia “desagradable” experiencia en restaurante, pero local le responde y la exhibe

La periodista de espectáculos Verónica Gallardo recurrió a las redes sociales para acusar al restaurante Sapphire de Puerto Vallarta por darle un trato indigno. En un video compartido en su Instagram, Gallardo afirmó haber sido víctima de discriminación en dicho establecimiento.

Acusaciones de Verónica Gallardo

En su video, Verónica Gallardo expresó su frustración y desaprobación sobre el trato recibido en el restaurante Sapphire. "¡Hola, qué tal amigos de todo México, sobre todo del extranjero! Aquí, al gobierno de Jalisco, a la Secretaría de Jalisco, les hago un atento llamado porque acabo de pasar por una situación que no le deseo a nadie en el mundo. Primero, porque es discriminatoria porque no conocen la ley”, afirmó la periodista.

Gallardo relató que, durante sus vacaciones en Puerto Vallarta, decidió ir a comer cerca de la playa y fue recomendada a Sapphire por un conductor de transporte. “En sus cuentas y en sus redes sociales aparece una señora vestida de blanco con una cara muy amable, pero que realmente es una persona detestable”, comentó. Según Gallardo, ella y sus acompañantes esperaban mesa cuando la mujer que los atendió les informó que los baños eran exclusivos para clientes.

Verónica Gallado y el mánager Rodrigo Fragoso en avión / Instagram: @vero1gallardo

“‘Disculpe usted, los baños son exclusivos para los clientes’. Me quedé helada. Yo estaba esperando que nos dijera mesa para cuántos, un trato amable. Quedé invitada a no regresar. Perdone de qué me ve la cara, pero así viniera yo en harapos, un baño público por ley no es discriminatorio. Yo podría entrar al baño si así hubiera sido mi necesidad; realmente veníamos a comer y lo único que pasó aquí en Puerto Vallarta fue una situación muy desagradable”, comentó Verónica Gallardo.

➖ VERÓNICA GALLARDO asegura que la discriminaron



Viaja a PUERTO VALLARTA en avión privado; ella dice que al llegar al CLUB DE PLAYA #Sapphire a pedir mesa, pensaron que iba a usar los baños.



Restaurante responde a Verónica Gallardo

Sin embargo, las redes sociales de Sapphire respondieron a Verónica Gallardo, a su mánager y a los acompañantes con un duro mensaje, desmintiendo las acusaciones.

“Hola buenas tardes @fragosomanager, @vero1gallardo, @roddieguez, @sandracervantess29, ¿Cómo se atreven a decir que agredimos a nuestros clientes, cuando jamás han estado en nuestro club de playa ni probaron nuestra comida? Fue el único día que se metieron de la calle para usar nuestros sanitarios sin ser clientes. Tenemos el video de seguridad en el que se muestra muy bien cuando ingresan sin siquiera pedir permiso, por lo que se les mencionó que eran exclusivas para nuestros clientes y empezaron a am3n4z.. e insultar a nuestro personal”.

Agregó: "¡Qué vergüenza querer usar tu estatus de figura pública para ofender, difamar y omitir las reglas de un establecimiento! ¿Era necesario faltarte al respeto a una señora de la tercera edad que solo está haciendo su trabajo?”. Restaurante Sapphire

El restaurante Sapphire defendió enérgicamente a su personal y negó haber tratado mal a Gallardo y a sus acompañantes, sugiriendo que la periodista estaba utilizando su fama para difamar al establecimiento. La respuesta incluyó detalles sobre el comportamiento de Gallardo y sus acompañantes, y la evidencia de video que, según el restaurante, muestra que ingresaron sin permiso para usar los baños.

Hasta ahora Verónica Gallardo no se ha pronunciado ante la polémica.

