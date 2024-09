Brenda Bezares enfrenta acusaciones de plagio por ‘Quédate'; DJ Tokio quiere demandarla

Brenda Bezares, esposa del finalista de ‘La casa de los famosos México’, Mario Bezares, ha decidido retomar su carrera musical tras el éxito viral de su canción ‘Demasiado fuerte’, por ello a principios de septiembre, lanzó su nuevo cover titulado ‘Quédate’.

Sin embargo, esta popularidad ha tenido un precio, ya que Bezares se enfrentaría a serios problemas legales. DJ Tokio, quien se identifica como el creador de la canción original, ha acusado a Bezares de plagio y ha declarado que planea demandarla por el uso no autorizado del tema.

DJ Tokio acusa a Brenda Bezares de plagio

Según un joven el músico DJ Tokio, ‘Quédate’ es un cover no autorizado de una canción que él ha compuesto y que ha interpretado junto a la cantante Luisa Fernanda en numerosas presentaciones. En una entrevista en ‘El chisme TV’ el DJ reveló que intentó resolver la situación de manera amistosa al contactar a Bezares, pero afirma que ella lo ignoró y lo dirigió a su disquera.

“Hablé con ella para llegar a un buen término, pero me mandó a hablar con su representante y disquera”, aseguró el DJ en el programa con Verónica Gallardo.

La indignación de DJ Tokio ha aumentado al considerar que Bezares se beneficia de más de 20 años de esfuerzo que él ha invertido en la canción.

“Se está colgando de una rola que lanzó hace 20 años y que ha sido parte fundamental de nuestras presentaciones”, comentó. DJ Tokio

Tras no recibir respuesta de Brenda Bezares en un lapso de cinco días, DJ Tokio decidió que su equipo legal tomaría acción legal. Ha notificado a plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube sobre la situación, lo que ha provocado la eliminación de la canción de algunas de estas.

Brenda Bezares reacciona a acusaciones de plagio

Por su parte, Brenda Bezares ha defendido su posición ante las acusaciones, afirmando que nunca ha afirmado que la canción es de su autoría y que siempre ha dejado claro que se trata de un cover. En un mensaje de voz, se le escucha diciendo que el autor está tratando de chantajearla.

“No es plagio en ningún momento, este es un cover. Yo tengo mis canciones y ni siquiera les quiero dar foco a esto, porque la neta es que el cuate éste me está chantajeando. Eso no se arregla así. Eso es a través de las disqueras. Él es con su casa productora y yo con la disquera. Yo no tengo absolutamente nada que ver ahí”, expresó Bezares en un audio a Verónica Gallardo.

Sin embargo, DJ Tokio sostiene que, a pesar de que Bezares nunca ha declarado que la canción le pertenece, sí ha dado esa impresión en varias de sus publicaciones y en la producción de un video oficial. Asegura contar con toda la documentación necesaria para proceder con la demanda por derechos de autor.

"¿Qué se cree esta señora? No se vale. Ya metí la denuncia ya la aceptó la Procuradoría”, concluyó.

