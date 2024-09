Raúl Magaña le responde a Mariana Echeverría: “No te haces responsable de tus actos”

Previo a la gran final de ‘La casa de los famosos México’, Mariana Echeverría del vencido team Tierra decidió romper el silencio sobre las críticas en su contra y de paso, por señalamientos que hicieron excompañeros de trabajo mientras ella se encontraba aislada en el reality.

Según Mariana, todas las personas tuvieron la oportunidad de externarle sus inconformidades por mucho tiempo, pero no lo hicieron sino hasta que vieron el foco que les daba hablar de ella y ‘LCDLFMX’.

“Me están sacando videos de personas que hace 20 años no veo y que tuvieron 20 años para decirme las cosas o ‘sacarlo a la luz’, porque ni siquiera hay pruebas, ni siquiera hay nada, inventarme cosas”, dijo.

Las acusaciones de Raúl Magaña hacia Mariana Echeverría

Durante la controversia de Mariana en el reality, Raúl salió a decir públicamente que supuestamente la conductora de trataba mal a las bailarinas del programa ‘Se vale’ donde trabajaban juntos.

“Esto fue hace mucho tiempo, más de 10 años por lo menos. En ese entonces, no sé cómo es ahora porque ya es mamá y tiene hijo y eso te cambia la vida, pero la esencia no cambia. En ese entonces andaba muy desordenada, muy desmadrosa. Llegaba tarde. Ese era mi conflicto porque yo nunca me peleé. Todo era profesional”, fue la declaración de Raúl cuando Mariana estaba siendo criticada por sus comportamientos en el reality.

“De repente trataba muy mal a las bailarinas, las mangoneaba, las peluseaba y éramos un gran equipo. Entonces sí las trataba muy mal. Ella se peleó conmigo. Yo nunca con ella. Decía que yo la corrí, como si yo tuviera ese poder. Gracias por darme ese poder”, añadió.

Raúl Magaña y Mariana Echeverría están enemistados / Facebook: Raúl Magaña y Mariana Echeverría

¿Qué le contestó Raúl Magaña a Mariana Echeverría?

Ahora con lo dicho por Mariana, Raúl respondió diciendo: “Yo lo que no entiendo. Es cómo varios que han salido de ‘La casa de los famosos’ no quieren que hablen de ellos que porque es bullying. Ahora te pones en un lugar donde tenían que verte las 24 horas del día ¿y no quieres que nadie diga nada? ¿Para qué te pones? ¿Para qué aceptas ese proyecto? Además, lo que la gente dice es la consecuencia de tus actos. Entonces tienes que asumir tu responsabilidad, pero la mayoría de los que no les está gustando el resultado, se justifican”.

Y directamente sobre la indirecta hacia él, Raúl dijo: “Si este suceso se ha hecho de dominio público es porque ella lo propició. Conmigo, con Faisy, con otros, ella lo propició y nos ha obligado a hablar a los demás. Entonces, no te haces responsable de tus actos, otra vez”, finalizó.

