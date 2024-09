Karely sorprende al presentar a la “madre” de su futura hija

El mes pasado, la famosa influencer y creadora de contenido Karely causó un gran revuelo al revelar que estaba embarazada. A través de una emotiva publicación en Instagram, la influencer expresó su felicidad por esta nueva etapa de su vida.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios se me cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento. Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”, escribió Karely, emocionada.

Poco después, Ruiz compartió que estaba esperando una niña. Sin embargo, uno de los misterios que intrigaba a sus seguidores era la identidad del padre. Aunque circularon rumores sobre un fan que se había tatuado su rostro, ella nunca confirmó esa información.

Karely embarazada y feliz / Instagram: @karelyruiz

Más tarde, el tiktoker de espectáculos Eddy Niebla afirmó que la influencer había decidido casarse debido a su embarazo, señalando que su supuesto esposo era conocido por la hermana de Karely, pero no dio mayores detalles.

Karely presenta a su novia y futura mamá de su hija

Karely ha vuelto a dejar a sus seguidores con la boca abierta, ya que en su más reciente publicación de Instagram lanzó una verdadera bomba: confirmó su relación con la creadora de contenido panameña Gracie Bon y, como si fuera poco, la presentó nada menos que como la madre de su hija.

Karely embarazada y feliz / Instagram: @karelyruiz

En el video compartido, ambas se ven cruzando un camino de pétalos de rosa, visiblemente enamoradas. Gracie besa tiernamente la pancita de Karely mientras sonríen a la cámara. La publicación, que fue compartida por ambas influencers, incluía el mensaje: “Seremos las mejores madres. Te amamos, hija”.

En una historia de Instagram, Gracie Bon también compartió un mensaje contundente:

“Siempre juntas en cada etapa. Te amo y ya estaba cansada de estar oculta”. Gracie Bon

Aunque no se conocen muchos detalles sobre cómo comenzó la relación entre Karely y Gracie, lo que es claro es que ambas están emocionadas por esta nueva etapa juntas. Karely luce feliz y segura de haber encontrado a la pareja ideal para criar a su hija, dejando en el pasado las especulaciones sobre el padre de la bebé.

Karely y su novia Gracie Bon / Instagram: @Graciebon

Esta inesperada revelación ha causado gran sorpresa en redes sociales y ha generado aún más expectación sobre el futuro de ambas influencers como madres.

¿Quién es Gracie Bon?

Gracie es una modelo de talla grande originaria de Panamá, conocida por su gran presencia en redes sociales. Con más de 8.5 millones de seguidores en Instagram, Gracie se ha destacado por promover el amor propio y desafiar los estereotipos de belleza convencionales.

Nacida en febrero de 1997, recientemente, sorprendió a sus fans al revelar en Instagram su relación con la influencer Karely.