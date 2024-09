Paul Stanley se tatúa el nombre de su hija en pleno programa en vivo tras presentarla oficialmente

Paul Stanley, reconocido conductor y actor mexicano, sorprendió a la audiencia del programa Hoy al tatuarse el nombre de su hija en una transmisión en vivo, un acto cargado de amor y emotividad.

Este gesto ocurrió el viernes 27 de septiembre, y fue la culminación de un emotivo momento en el que Stanley y su esposa, Joely Bernat, presentaron oficialmente a su pequeña.

La llegada de su primera hija ha marcado profundamente la vida de la pareja. Paul Stanley y Joely Bernat se convirtieron en padres el pasado 10 de septiembre, y desde entonces, no han dejado de compartir su felicidad con el público.

La noticia del nacimiento fue revelada en el programa Hoy, siendo Galilea Montijo la encargada de dar la primicia. Desde ese momento, los felices padres primerizos han dado pequeños vistazos de su vida como familia a través de redes sociales y, por supuesto, en el mismo programa que ha sido testigo de su historia.

Paul Stanley boda / Instagram: @paulstanleyd

Paul Stanley se tatúa en pleno programa en vivo

La mañana del 27 de septiembre, Paul Stanley decidió llevar su amor por su hija a un nuevo nivel. Durante la transmisión en vivo de Hoy, Stanley anunció que se haría un tatuaje muy especial: el nombre de su hija en el pecho.

“El amor que le tengo a mi hija preciosa… es el tatuaje más importante”, declaró el conductor ante las cámaras, visiblemente emocionado.

El tatuaje se realizó en el centro de su pecho, con el nombre de su hija escrito en mayúsculas, un detalle que, según Stanley, simboliza la importancia que tiene este acto en su vida.

“Es un tatuaje que representa lo que más amo en este mundo, mi hija”, expresó con una gran sonrisa mientras el tatuador realizaba su trabajo en vivo.

Este nuevo rol parece haberlo llenado de una felicidad indescriptible, y su gesto de tatuarse el nombre de su hija es solo una muestra más del profundo amor que siente hacia ella.

Paul Stanley y Joely Bernat presentan a su hija en Hoy

Después de haberse tatuado, Paul Stanley, junto a sus compañeros de Hoy, reveló que él y su esposa están preparando una nota especial para presentar a su pequeña hija en sociedad.

“Es un día especial porque Joely presenta a mi hija, para que la conozcan. Muy bonita. Mi amor, te amo, y vamos a presentarla en sociedad”, expresó emocionado.

Fue Joely Bernat la encargada de presentar a su hija, quien se encontraba acostada en su cuna y lucía un hermoso conjunto tejido en color rosa. Además, Joely aprovechó el momento para compartir que su hija llegó al mundo a través de un parto natural, revelando algunos detalles previos a su nacimiento.

“Ya que estamos aquí, les voy a contar más detalles del parto. Cuando llegué al hospital, me pusieron una banda para monitorear las contracciones. Yo no sabía qué era una contracción. Les enseñé algunos videos. La verdad, fue muy doloroso; tuve que llorar un poquito porque no aguantaba el dolor”, confesó Joely.

Al final de la nota te dejamos el enlace donde puedes ver el tierno momento.

Paul Stanley y Joely Bernat así fue su historia de amor / Instagram

Joely también reveló que Paul Stanley estuvo a su lado en todo momento, apoyándola durante el parto. Además, Paul hizo un simpático “pacto” con su pequeña, en el que asegura que no podrá tener novio hasta los 35 años.

“Paul estuvo ahí, por eso dice que las mujeres somos unas guerreras. Pero valió la pena porque mi objetivo era mi hija. Paul estaba entre risas y lágrimas, súper emocionado, grabando todo. Le cortó el cordón umbilical. De hecho, hizo un contrato contigo para que hasta los 35 años mi pequeña no pueda tener novio”, bromeó Joely.

Finalmente, Joely Bernat destacó que Paul Stanley ha sido un padre muy presente y dedicado, encargándose de su bebé al cien por ciento.

“Ha sido un papá completo, me ha sorprendido. Le prepara su leche, le cambia los pañales. Al principio decía que le daba un poco de asco, pero no, ya cuando sabes que ese pedacito de luz es tuyo, haces cualquier cosa. Se la pasa viéndola las 24 horas del día. Está súper enamorado, nunca lo había visto así. La bebé lo ha cambiado bastante”, concluyó Joely.

Este tierno momento familiar ha sido muy bien recibido por los seguidores de la pareja, quienes han compartido su felicidad por esta nueva etapa en sus vidas.

