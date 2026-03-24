Filtran que querido conductor de Hoy ya no llega al baño… y ¡usa pañal! ¿Quién es? Esto dijo Álex Kaffie

En medio de la polémica que rodea a Galilea Montijo por su reciente cambio físico, el periodista de espectáculos Álex Kaffie encendió las redes sociales al revelar una información delicada sobre uno de los conductores del matutino. Sin dar nombres, el también llamado “Villano de los espectáculos” dejó entrever un tema de salud que ha generado todo tipo de especulaciones entre la audiencia.

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Aseguran que un conductor de Hoy estaría usando pañal, reporta Álex Kaffie en Sin lisonja. / Redes sociales

¿Qué conductor de Hoy usa pañal, según Álex Kaffie?

Fue la mañana de este 24 de marzo cuando Álex Kaffie soltó la bomba en su columna “Sin lisonja”. Ahí, el periodista aseguró que uno de los conductores de “Hoy” atraviesa un tema de salud que lo llevó a tomar una decisión poco común: usar pañal por recomendación médica.

Según detalló, el famoso estaría siendo tratado por un urólogo, quien le habría indicado esta medida como parte de su tratamiento.

“El conductor de Hoy, por recomendación del urólogo que tomó su caso, ha empezado a usar pañal” Álex Kaffie

Como era de esperarse, la revelación desató una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios comenzaron a especular sobre quién podría ser el conductor en cuestión.

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Conductor del programa Hoy estaría usando pañal, aseguran / Redes sociales

¿Por qué un querido conductor de Hoy usaría pañal?

La controversia surgió luego de que el periodista Álex Kaffie revelara que uno de los conductores del programa “Hoy” estaría utilizando pañal. Sin embargo, el comunicador fue claro al señalar que se trataría de una indicación médica hecha por un urólogo.

Pese a la revelación, Kaffie no dio detalles sobre el diagnóstico, ni la razón específica detrás de esta recomendación, lo que ha generado una ola de especulaciones en redes sociales y entre la audiencia del matutino.

Ante la falta de información concreta, usuarios han comenzado a cuestionarse quién podría ser el presentador al que se refiere, así como las posibles causas médicas que lo llevarían a tomar esta medida. No obstante, hasta el momento, no existe confirmación oficial ni pronunciamiento por parte de los conductores involucrados.

Aseguran que un conductor de Hoy estaría usando pañal, reporta Álex Kaffie en Sin lisonja. / Redes sociales

¿Quiénes son conductores en el programa Hoy?

Pese a la polémica, “Hoy” se mantiene como uno de los programas más vistos de la televisión mexicana en este 2026. Su elenco continúa siendo uno de sus mayores atractivos, gracias a la química y experiencia de sus conductores.

Entre las figuras principales destaca Galilea Montijo, una de las caras más emblemáticas del matutino, quien ha sabido mantenerse vigente a lo largo de los años. A su lado se encuentra Andrea Escalona, quien ha consolidado su lugar dentro del programa con un estilo fresco y cercano.

También figura Tania Rincón, reconocida por su carisma y naturalidad frente a las cámaras, así como Paul Stanley, quien aporta humor y dinamismo a la emisión.

Al momento, ningún conductor del programa Hoy ha reaccionado, así como desmentido la información de Álex Kaffie. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

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