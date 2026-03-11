Galilea Montijo reaparece tras críticas por su rostro: ¿cómo luce realmente la conductora del programa Hoy?

Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas y seguidas de la televisión mexicana, por lo que cada movimiento suyo se analiza con lupa. Sus ausencias suelen explicarse por la cantidad de proyectos que tiene encima, pero esta semana esa teoría no terminó de convencer al público. Después de recibir críticas por su apariencia física durante la emisión del lunes en el programa Hoy, la conductora desapareció por completo: no solo se ausentó del matutino, también dejó de publicar en redes sociales. Sin embargo, hace unas horas reapareció y lo que mostró terminó callando la boca a más de uno.

Galilea Montijo / IG: @galileamontijo / X

¿Qué pasó con el rostro de Galilea Montijo en el programa Hoy y por qué generó críticas?

La polémica comenzó después de que Galilea Montijo apareciera en la transmisión del programa Hoy del lunes, donde varios espectadores señalaron que su rostro lucía distinto al de otras emisiones recientes.

Las capturas de pantalla y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando comentarios de todo tipo sobre el supuesto cambio en su apariencia. Entre las reacciones de los usuarios se leían mensajes como:

“Tan linda que estaba, no necesitaba nada”.

"¿Está hinchada?”.

“Parece que está enojada, quedó como Ninel Conde”.

“Galilea, ¿qué te hiciste en la cara? Ya pareces Alfredo Palacios”.

“Galilea escondiéndose en las extensiones que se jaló de más los ojos”.

“Dios mío, no, su cara, ¿qué se hizo ahora? Se le ve muy rara, se veía mejor antes, pobrecita, se ve hasta más grande así, me da la sensación como si tuviera una máscara de cartón y se le nota muy incómoda”.

Galilea Montijo sorprende con rostro irreconocible en Hoy y desata críticas. / Redes sociales

¿Por qué Galilea Montijo asistió en al programa Hoy y también desapareció de redes sociales tras la polémica?

Tras la transmisión que generó la controversia, muchos televidentes esperaban ver nuevamente a Galilea Montijo en la emisión del martes 10 de marzo del programa Hoy. Sin embargo, cuando comenzó la transmisión del martes, la conductora originaria de Guadalajara no apareció junto al resto del elenco.

Durante el programa tampoco se aclaró si se trataba de un día libre, un ajuste en su agenda laboral o alguna otra situación personal. En redes sociales, algunos usuarios relacionaron su ausencia con las críticas que recibió horas antes, aunque no existe confirmación oficial de que ambas situaciones estén conectadas.

Otro detalle que llamó la atención de los fans fue que Galilea Montijo dejó de publicar contenido en sus redes sociales durante varias horas de el martes pasado, algo poco habitual para la conductora. ¿Fue un adiós definitivo?

¿Qué le pasó a Galilea Montijo? Su cara genera polémica en Hoy. / Redes sociales

¿Cómo reapareció Galilea Montijo y qué mostró en redes sociales?

Galilea Montijo reapareció en Instagram tras la reciente controversia sobre su rostro, compartiendo una serie de fotografías que de inmediato acapararon la atención de sus más de 11 millones de seguidores. En las imágenes aparece junto a su pareja, el modelo Isaac Moreno, con quien posó sonriente y relajada, mostrando la buena etapa sentimental que atraviesan.

Aunque las fotos fueron tomadas un día antes de su aparición en el programa Hoy, rápidamente se volvieron virales en redes sociales y generaron una oleada de reacciones. A diferencia de las críticas iniciales, esta vez abundaron los comentarios en los que destacaron su belleza y naturalidad. Incluso varias figuras del espectáculo como Tania Rincón, Jimena Longoria y Shanik Berman le dejaron mensajes positivos en la publicación.

Si bien Galilea no abordó directamente la polémica sobre los cambios en su apariencia, su regreso a redes ayudó a calmar la conversación que se había encendido en internet. Hasta ahora, la conductora no ha explicado si su look en Hoy se debió a maquillaje, iluminación o algún procedimiento estético, pero dejó claro que continúa activa, cercana y disfrutando de su vida personal.