Laura Pausini está de luto por la muerte de un miembro de su familia; le dedica emotivo mensaje: “Un hijo” FOTO

Días después de que se diera a conocer el sensible fallecimiento del hijo pequeño de ‘el Komander’, otra figura reconocida de la música enfrenta una pérdida.

Se trata de Laura Pausini, quien en las últimas horas anunció la muerte de un ser querido muy cercano a ella y con quien compartió varios años de su vida.

A través de sus redes sociales, la cantante italiana le dedicó unas emotivas palabras para despedirse.

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Laura Pausini / Instagram

¿Quién fue el ser querido de Laura Pausini que murió?

Por medio de sus redes sociales, Laura Pausini anunció la muerte de Marlon Pausini, su perrito, con quien compartió muchos años de su vida.

Con un breve, pero emotivo mensaje a nombre de toda su familia, la cantante le agradeció al lomito por todo el amor que les brindó durante el tiempo que estuvo con ellos. Además, publicó una serie de fotos que muestran algunos de los momentos que compartieron juntos.

“Gracias por todo el amor que nos habéis enseñado. Fuiste un hermano, un hijo, un tío y un amigo indescriptible”, escribió la cantante.

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¿De qué murió Marlon Pausini, el perrito de Laura Pausini?

Hasta el momento, la cantante no ha revelado la causa de muerte de su perrito Marlon, pues únicamente dedicó su publicación a anunciar su fallecimiento y compartir unas emotivas palabras de amor y despedida.

En el mensaje, Laura detalló que Marlon llegó a su familia en agosto de 2012; es decir, que compartió poco más de 14 años con ellos, por lo que ya era un perrito de edad avanzada.

La cantante tampoco mencionó si Marlon padecía alguna enfermedad o problema de salud que pudiera haber puesto en riesgo su vida.

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Laura Pausini y su perrito Marlon / Redes sociales

¿Laura Pausini tiene más mascotas?

Además de Marlon, Laura Pausini tiene otra perrita llamada Lila Ebbasta, de raza maltés, quien también forma parte de su familia desde hace varios años.

La mascota llegó a la vida de la cantante y su esposo, Paolo Carta, como un regalo para su hija. Desde entonces, Lila ha aparecido en distintas publicaciones de Laura, e incluso tiene su propia cuenta de Instagram, al igual que Marlon.

Tras la muerte de Marlon, Lila es la otra mascota de la familia que se conoce públicamente.

Recientemente, Florinda Meza también anunció la muerte de uno de sus perritos, Bruno.

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