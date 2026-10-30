‘El Komander’ de luto; anuncia la muerte de su bebé y lanza desgarrador mensaje: “Profunda tristeza”

A pocos días de que la modelo e influencer Isabel Jaime de Perusquía anunciara que perdió al bebé que estaba esperando, otra figura del espectáculo dio a conocer la sensible pérdida de un integrante de su familia.

Se trata de Alfredo Ríos, ‘el Komander’, quien compartió en sus historias de Instagram una esquela para anunciar el fallecimiento de un importante integrante de su familia.

¿De quién se trata y cómo compartió la noticia el intérprete de regional mexicano? Te contamos.

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El Komander / Facebook: El Komander

¿Cómo anunció Alfredo Ríos, ‘el Komander’, la muerte del pequeño integrante de su familia?

El cantante compartió la noticia a través de sus historias de Instagram, donde se publicó una esquela para anunciar el fallecimiento de su pequeño, ocurrido este viernes 30 de octubre.

La publicación estuvo acompañada de una foto del cantante junto al bebé, así como de un moño blanco en señal de luto y un mensaje religioso para despedirlo.

Asimismo, el equipo de trabajo del intérprete expresó sus condolencias y compartió su dolor por el sensible fallecimiento del pequeño.

“Todo el equipo de trabajo de Alfredo Ríos ‘el Komander’ lamentamos con profunda tristeza y compartimos su dolor por el sensible fallecimiento de José Eliseo Ríos Ávila. Descanse en paz.” Equipo de ‘el Komander’

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Muere hijo de ‘el Komander’ / Captura de pantalla

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento del bebé del Komander y cuál habría sido la causa de muerte?

Hasta el momento, es poca la información que se conoce sobre el fallecimiento del pequeño. Además de la publicación compartida por el equipo de Alfredo Ríos, ‘el Komander’, la periodista musical identificada como Mine ‘la China’ también confirmó la sensible noticia y expresó sus condolencias al cantante.

Aunque en ninguna de las publicaciones se especificaron las causas del fallecimiento, el mensaje de la periodista confirmaría que el bebé que aparece en la foto junto al cantante era su hijo.

“Con mucho respeto y cariño, enviamos nuestro más sincero pésame a Alfredo Ríos y a su familia por la triste partida de su bebé, José Eliseo. Entendemos que no hay palabras que brinden consuelo, no hay nada que lo pueda conseguir, solo hacer saber que, a la distancia, los acompañamos y oramos por su hijo.” Mine ‘la China’

Por su parte, ni ‘el Komander’ ni algún integrante de su familia han ofrecido declaraciones para dar más detalles sobre lo ocurrido, por lo que hasta ahora no se conoce qué sucedió ni cuáles fueron las circunstancias de su muerte.

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¿Cuántos hijos tiene Alfredo Ríos, ‘el Komander’?

El cantante ha compartido pocos detalles sobre su vida personal y familiar en redes sociales, pues ha procurado mantener esa parte de su vida en discreción.

Sin embargo, en una entrevista con Mine ‘la China’, presentó públicamente a sus siete hijos: tres mujeres y cuatro hombres. Durante la conversación, los jóvenes aparecieron en pantalla y el intérprete compartió sus nombres.

No obstante, a esa lista se sumaría el pequeño que lamentablemente perdió la vida. Aunque Alfredo no lo había presentado públicamente, en la fotografía compartida con motivo del fallecimiento se observa que era apenas un bebé. Porclo que ‘el Komander’ sería papá de ocho hijos.

El género regional mexicano atraviesa días difíciles, pues en un corto periodo de tiempo se han dado a conocer diversas muertes tanto de músicos, como de personas muy cercanas a ese género musical.

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