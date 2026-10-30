Se cumple la regla de 3: Mueren tres figuras del regional mexicano en los últimos días de octubre de 2026

La música regional mexicana atraviesa días especialmente dolorosos. En la recta final de octubre se confirmó la muerte de tres figuras ligadas al género, un hecho que para muchos seguidores revive la popular “regla de 3", la creencia de que cuando muere una celebridad, otras dos personalidades del mismo medio fallecen poco después. Aunque se trata de una coincidencia, las 3 pérdidas de Jorge López Cabrera, Xera Rosillo y Brian Ezequiel Vela han sacudido profundamente a familiares, colegas y fanáticos.

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Muere / Redes sociales

¿De qué murió Jorge López Cabrera, fundador de La Mera Mera Banda?

Jorge López Cabrera, líder y fundador de La Mera Mera Banda, falleció el pasado 21 de octubre a los 47 años de edad en Arizona, Estados Unidos.

El músico, reconocido por impulsar el estilo sinaloense dentro de la agrupación, enfrentó una emergencia médica que obligó a su hospitalización de manera inmediata.

Tras permanecer varios días internado y ser reportado en estado crítico, el fundador de la banda perdió la vida, provocando numerosas muestras de cariño por parte de sus seguidores y compañeros de profesión.

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Muere Jorge López Cabrera a los 47 años / Instagram

¿Qué le pasó a Xera Rosillo, integrante de Banda Destructora?

Otra de las pérdidas que golpearon al regional mexicano fue la de Gerardo Rosillo Contreras, conocido artísticamente como Xera Rosillo.

El integrante de Banda Destructora murió tras verse involucrado en un accidente carretero registrado sobre la vía Celaya-Salvatierra, en el estado de Guanajuato, el 23 de octubre.

Hasta ahora no se han dado a conocer oficialmente las causas exactas que provocaron el percance. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

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¿Quién era Brian Ezequiel Vela, vocalista de El Bronco y su Banda?

La tercera tragedia ocurrió días después y tuvo como víctima a Brian Ezequiel Vela Rodríguez, joven cantante de El Bronco y su Banda.

El intérprete resultó gravemente herido durante un incendio registrado en una fábrica de solventes ubicada en León, Guanajuato, donde sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en distintas partes del cuerpo.

Aunque fue trasladado a un hospital y recibió atención médica especializada, el joven de apenas 19 años falleció el 28 de octubre debido a la gravedad de las lesiones.