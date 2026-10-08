Muere integrante de grupo mexicano tras explosión de un taller de pirotecnia: ¿Cómo fueron sus últimos momentos?

Después de que se confirmara la trágica muerte de Ulises Mondragón, cantante que estuvo en la Banda tierra mojada, otra triste noticia enluta al mundo de la música regional mexicana.

Durante las últimas horas trascendió que un músico mexicano perdió la vida repentinamente, tras resultar gravemente herido durante la explosión de un taller de pirotecnia. Te contamos de quién se trata.

Confirmaron muerte de integrante de banda de regional mexicano / Canva

¿Quién es el músico mexicano que murió tras la explosión de un taller de pirotecnia?

El mundo de la música regional mexicana se encuentra de luto tras revelarse que Juan David Barranco Morales, integrante de La imparable banda dos reinas, murió trágicamente en Tlaxcala.

El accidente ocurrió el miércoles 7 de octubre en la comunidad de San Pablo Zitlaltepec, donde el joven se encontraba trabajando. La propia banda fue la encargada de dar a conocer la noticia:

La imparable banda dos reinas lamenta profundamente la partida de nuestro gran amigo, hermano y compañero Juan David Barranco Morales. Hoy nos toca despedir a un gran músico y, sobre todo, a un gran ser humano que dejó una huella en nuestra banda y en cada persona que tuvo la dicha de compartir algún momento con él. FB: La Imparable Banda Dos Reynas

La noticia generó consternación entre sus familiares, amigos y compañeros de agrupación, quienes utilizaron las redes sociales para despedir al joven músico y recordar su paso por los escenarios.

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Confirman muerte de Juan David Barranco Morales / Redes sociales

Juan David Barranco Morales murió tras la explosión de un taller de pirotecnia

De acuerdo con la información difundida sobre el accidente, la explosión ocurrió en un taller de pirotecnia ubicado a orillas de la carretera Ixtenco-Zitlaltepec, en Tlaxcala.

El estruendo presuntamente alertó a habitantes de la zona, quienes solicitaron ayuda a los servicios de emergencia. Tras la explosión, se pudo observar una columna de humo, mientras que en el sitio quedaron esparcidos restos de pirotecnia.

Juan David Barranco se encontraba en el lugar cuando ocurrió el accidente. Paramédicos y cuerpos de emergencia acudieron para brindar atención a todas las personas afectadas y, posteriormente, el integrante de La imparable banda dos reinas fue llevado al Hospital General de Huamantla.

Pese a los esfuerzos médicos, el joven no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas provocadas por la explosión.

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La imparable banda dos reynas / Redes sociales

¿Qué pudo causar la explosión en la que murió el músico Juan David Barranco?

Según se ha manejado en diversos reportes, al igual que el medio Radio fórmula, el sitio presuntamente sí contaba con los permisos para poder laborar en dicho giro.

Después del accidente, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar para realizar una revisión de las instalaciones y conocer las condiciones bajo las cuales operaba el taller.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las causas exactas que provocaron la explosión y determinar si existieron irregularidades en el funcionamiento del establecimiento.

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