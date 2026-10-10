Filtran video de la explosión que cobró la vida de músico de regional mexicano ¡una verdadera tragedia!

La música regional mexicana se viste de luto luego de que se diera a conocer la inesperada y trágica muerte de Juan David Barranco Morales, integrante de ‘La imparable Banda Dos Reinas’.

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Confirman muerte de Juan David Barranco Morales / Redes sociales

¿Cómo murió Juan David Barranco Morales?

Según detalles revelados, el joven de 22 años, Juan David Barranco Morales, habría sufrido un terrible accidente en la comunidad de San Pablo Zatlaltepec, Tlaxcala, lugar en el que el joven laboraba en un taller de pirotecnia.

El estallido en el taller en el que se encontraba el músico ocurrió durante la tarde. Juan David y dos personas más que se encontraban con él al momento de la explosión fueron trasladadas al Hospital General de Humantla. Sin embargo, no se pudo hacer más por el joven músico.

Al momento no se tiene más información sobre el estado de salud de las personas que ingresaron con el músico al hospital.

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Muere integrante de grupo de regional mexicano tras explosión de un taller de pirotecnia: ¡Así sucedió! VIDEO / Redes sociales y canva

Filtran video de la explosión que terminó con la vida de Juan David Barranco Morales

Fue a través del portal Índice Media que se dieron conocer las primeras imágenes de la explosión que le arrebató la vida al integrante de ‘La imparable Banda Dos Reinas’.

Según se puede ver en el video, la zona en la que ocurrió la explosión se encuentra en medio de un gran terreno, lo que permitió que la tragedia no alcanzara a más personas. A lo lejos, se aprecia una columna de humo blanco que indica el lugar exacto de la explosión de polvorín.

Al escucharse la explosión, vecinos cercanos a la zona llamaron a los servicios de emergencia, quienes acordonaron la zona.

🚨🚨🚨 Un #Herido grave deja #Explosión de #Polvorín en #Zitlaltepec #Tlaxcala 👉 Por causas desconocidas, en taller para la elaboración de artificios pirotécnicos ubicado entre Zitlaltepec e Ixtenco se registra fuerte estallido. https://t.co/xnkn4by0xb — ÍNDICEMEDIA (@INDICEMEDIAMX) October 8, 2026

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¿Quién era Juan David Barranco Morales?

Juan David Barranco Morales era el clarinetista de ‘La imparable Banda Dos Reinas’. Además de su evidente pasión por la música, el joven también se dedicaba al oficio de la pirotecnia, mismo con el que generaba ingresos extras.

Luego de darse a conocer la triste noticia del fallecimiento, ‘La imparable Banda Dos Reinas’ lanzó un comunicado en el que lamentaban la partida de su fiel compañero, Juan David:

Juan David Barranco Morales / Redes sociales

“Hoy nos toca despedir a un gran músico y, sobre todo, a un gran ser humano que dejó una huella en nuestra banda y en cada persona que tuvo la dicha de compartir algún momento con él. Nos quedamos con sus risas, sus ocurrencias, los momentos compartidos y con cada recuerdo que nos regaló. Su alegría y su talento siempre formarán parte de nuestra historia”, se lee en el comunicado.

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