Paquita la del Barrio: ¿qué pasará con su herencia tras la muerte de su hija Martha Elena Martínez Viveros?

Hace apenas unas horas se dio a conocer el sensible fallecimiento de Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio, a los 47 años de edad.

Su deceso ha dejado varias interrogantes pues ella fungía como beneficiaria de los bienes de la cantante. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

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Paquita la del barrio / Redes sociales

¿Cómo está divido el testamento de Paquita la del Barrio?

Luego de la partida de Paquita la del Barrio el 17 de febrero de 2025, se dio a conocer que todos sus bienes serían divididos entre sus tres hijos: Iván Miguel, Javier y Martha Elena, quien desafortunadamente murió la tarde de este 7 de octubre de 2026.

Según detalles oficiales, no se tiene conocimiento real sobre como quedaron divididos los bienes de la intérprete de ‘Rata de dos patas’. Sin embargo, sí se sabe que los hijos recibieron la mayor parte, mientras que los nietos de Paquita se quedaron con viviendas y terrenos en Tula que actualmente están parcialmente intestados.

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¿Qué va a pasar con la herencia de Paquita tras la muerte de su hija adoptiva Martha Elena Martínez Viveros?

Ahora bien, debido a que una gran parte de los bienes de Paquita la del Barrio habían sido destinados para Martha Elena, se espera que la distribución y el manejo de la sucesión sufra algunos ajustes entre los herederos directos restantes.

Los tres hijos de Martha Elena Martínez Viveros podrían recibir parte de los bienes que la hija de Paquita obtuvo, sin embargo, eso solamente se definirá una vez que se de a conocer si Martha dejó un testamento o si no, se deberán tomar en cuenta las reglas de herencia aplicables en la ciudad de residencia, es decir, Veracruz.

Hasta el momento y debido a lo reciente de la pérdida, no se han dado más detalles sobre lo que ocurrirá con la parte que le pertenecía a la hija de la cantante.

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¿Quién era Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio? / Redes sociales

¿De qué murió Martha Elena Martínez Viveros, la hija adoptiva de Paquita la del Barrio?

La amada hija de Paquita la del Barrio, Martha Elena Martínez Viveros, murió este miércoles 7 de octubre de 2026. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado publicado por el Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz:

“El H. Ayuntamiento de Alto Lucero expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de Martha Elena Martínez Viveros, hija de la reconocida cantante Paquita la del Barrio, por su sensible fallecimiento” Comunicado H. Ayuntamiento de Alto Lucero

Aunque hasta el momento no hay detalles oficiales sobre la causa del deceso de Martha Elena, el exmánager de la cantante, Paquito Torres, dio a conocer a través de Ventaneando que se debía a un infarto fulminante: “Inesperado para todos. Al parecer, estaba con sus hijas. Murió allá, en Veracruz. Sinceramente, es algo que no podemos creer”

DESCANSE EN PAZ MARTHA ELENA MARTÍNEZ 🕊️🖤 Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de la Sra. Martha Elena Martínez Viveros, querida hija de nuestra admirada Paquita la del Barrio. https://t.co/1B8gsd2vx1 — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 7, 2026

Martha Elena Martínez Viveros fue la hija adoptiva de Paquita la del Barrio, decisión que tomó la cantante cuando Martha era apenas una niña, pues se trataba de su sobrina.