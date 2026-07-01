Nieta de Paquita la del barrio es localizada con vida tras días desaparecida, ¿cómo está? Esto revelaron

La familia de Paquita la del Barrio vivió semanas de incertidumbre tras la desaparición de su nieta, Kelly Ariadne Gerardo Grajales, que sospechaban había escapado de la clínica donde recibía rehabilitación. Sin embargo, la angustia terminó este miércoles, luego de que sus familiares informaran que la joven fue localizada después de estar 40 días desaparecida.

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Ficha de búsqueda de la nieta de Paquita la del Barrio. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio?

La desaparición de Kelly Ariadne mantuvo en incertidumbre a familia, medios de comunicación y seguidores de la cantante durante más de un mes. La joven, nieta de la fallecida cantante Paquita la del Barrio, fue reportada como desaparecida desde el 20 de mayo, luego de que la familia Gerardo fuera informada de que Kelly habría salido de la clínica de rehabilitación en la que estaba siendo atendida, en San Miguel de Allende.

El 25 de mayo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato publicó la ficha de búsqueda de la joven. A partir de ese día, sus seres queridos solicitaron todos los apoyos para poder localizarla.

Finalmente, este 1 de julio la familia de Paquita confirmó que la joven fue encontrada con vida desde la noche del 30 de junio y está bajo observación médica.

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Localizaron con vida a la nieta de Paquita la del Barrio / Redes sociales

¿Dónde localizaron a la nieta de Paquita la del Barrio?

Las autoridades estatales y la misma familia confirmaron que Kelly, de 28 años de edad, fue localizada con vida en San Miguel de Allende, Guanajuato, el municipio donde se reportó su desaparición.

En un comunicado de prensa por parte de las autoridades estatales, informaron que fue encontrada por el personal de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía Regional D y fue trasladada a un lugar seguro para luego ser entregada a su familia.

Por su parte, la familia de Paquita la del Barrio publicó un comunicado con palabras de agradecimiento y alivio por localizar a Kelly; pero no quitan el dedo del renglón y piden que se siga investigando el caso.

“Nuestro deseo es que los hechos sean esclarecidos y que ninguna otra familia tenga que vivir un calvario como el que nosotros enfrentamos durante estos 40 días. Agradecemos profundamente el respeto, la solidaridad y el acompañamiento que recibimos de la sociedad y de los medios de comunicación.” Paquito Torres

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¿Cómo está Kelly Ariadne luego de haber estado desaparecida?

Hasta el momento, se sabe que la joven ya se encontró con sus familiares y está recibiendo toda la atención necesaria para su recuperación.

Existían muchas dudas respecto a cómo fue su desaparición y si habría sido víctima de violencia o algún tipo de abuso.

Sin embargo, en entrevista para Ventaneando; Alejandra Chávez, cuñada de Kelly Ariadne, descartó que la joven haya sido lastimada o violentada por alguien más.

Comentó que la encontraron con rasguños en los brazos causadas por ramas de árboles y con una severa deshidratación, por lo que estará internada unos días en el hospital para recuperarse; y se espera que sea dada de alta en los próximos días.

“La encontramos con rasguños en los brazos, porque en esa zona hay muchos árboles y con deshidratación. Los doctores dicen que no presenta anemia y la darán de alta en el transcurso de la semana.” Alejandra Chávez

El entorno de la fallecida cantante no ha podido estar tranquilo aún después de la muerte de la cantante, pues se ha armado un escándalo en su familia sobre qué pasara con la herencia de Paquita la del Barrio.

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