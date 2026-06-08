¿Qué le pasó a la nieta de Paquita la del Barrio? Familia sospecha de la clínica donde estaba internada

Hace algunos días, se reportó la desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio. Según se dijo, la joven de 28 años habría ingresado recientemente a una clínica de rehabilitación. Tras mucho hermetismo, Paquito Torres, exmánager de la cantante, revela todo lo que se sabe hasta el momento.

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Nieta de Paquita la del Barrio desaparece / Mezcalent

¿Cómo se anunció la desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio?

El exmánager de Paquita la del Barrio, cantante fallecida en 2025, contó que llevaban 19 días sin saber nada de Kelly. Confirmó que esta sí había ingresado a una clínica de rehabilitación y que la familia está sumamente preocupada, ya que, aparentemente, se “escapó” en pésimas condiciones.

“Ella ingresó a una clínica de rehabilitación, que se encuentra en San Miguel de Allende. Ella ingresó el 18 de mayo. El lunes, su papá la fue a ver. La misma señorita Kelly les abrió la puerta. El martes 19 pasó bien, sin problemas. El miércoles 20, la clínica les reportó que se había escapado”, dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Si bien solicitaron el apoyo de las autoridades, al principio no le tomaron demasiada importancia, pues pensaron que la joven regresaría a su casa o contactaría a algún familiar. No obstante, al ver que esto no pasaba, la preocupación ha ido en aumento.

“Ha sido muy preocupante. No se sabe nada de ella. Cuando se le pregunta a la clínica, cuando queremos ver las cámaras para ver cómo se escapó, nos refieren a que se fue descalza, dejó sus cosas y no hay ninguna explicación. La clínica se limita a decir que no tenían cámaras”. Exmánager de Paquita la del Barrio

Torres dejó ver que la familia sospecha que el centro pudo estar involucrado en el hecho, principalmente por la cuestión de que, aparentemente, no tiene cámaras de seguridad: “Que ellos nos den una explicación. Si bien nos dicen que se fugó, la familia exige saber cómo se fugó”, resaltó.

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¿Qué le pasó a la nieta de Paquita la del Barrio? / Mezcalent

¿Qué ha dicho la clínica de rehabilitación sobre la desaparición de la nieta de Paquita la del Barrio?

Durante la conversación, el exmánager de Paquita la del Barrio reiteró que la clínica de rehabilitación se ha mostrado reacia a dar mayor información. Por ello, exige que las autoridades entren al lugar a revisar.

“No sé qué procesos se tengan que llevar, pero que entren a la clínica, que entren con perros, que entren con elementos para intentar buscar qué pasó con Kelly. No podemos descartar malos pensamientos. Nos parece sospechoso que la clínica diga que no tenga cámaras”, indicó.

Esta no era la primera vez que la joven ingresaba a este centro. Según Paquito, ya había estado hace algunos años y, aparentemente, todo había salido bien. El hombre finalizó diciendo que, si se tiene alguna información sobre la mujer, se comuniquen a los números puestos en la ficha de búsqueda.

¿Qué se sabe sobre Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio?

De acuerdo con lo que se ha difundido en redes sociales, Kelly Ariadne Gerardo Grajales es hija de Miguel Gerardo Viveros, el hijo mayor de la cantante. Recordemos que Paquita la del Barrio tuvo un total de cinco hijos; cuatro biológicos y una adoptada.

Tiene 28 años y todo apunta a que estaba lidiando con un problema de adicción aún no especificado. De acuerdo con Paquito, la familia no ha querido dar declaraciones directamente por cuestiones de seguridad.

También mencionó que la joven vivía entre Ciudad de México y Veracruz, siendo hasta mediados de mayo cuando su papá decidió ingresarla por segunda ocasión en un centro de rehabilitación.

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