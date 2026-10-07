Muere la hija adoptiva de Paquita la del Barrio; era hija de su hermano y había denunciado “odio” familiar

A poco más de un año de la muerte de Paquita la del Barrio, una nueva tragedia golpea a la familia. Martha Elena Martínez Viveros, la hija que la cantante crió como suya desde que era un bebé, falleció de manera inesperada. Su historia estuvo marcada por el amor de la intérprete, una adopción poco conocida y una polémica familiar que salió a la luz en 2025.

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¿Quién era Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio? / Redes sociales

¿Quién era Martha Elena, la hija adoptiva de Paquita la del Barrio?

La noticia de la muerte de Martha Elena Martínez Viveros conmocionó a los seguidores de Paquita la del Barrio, pues se trataba de la hija que la cantante adoptó y crió como propia desde que era apenas una bebé.

Martha Elena falleció el 6 de octubre de 2026 a los 47 años de edad. De acuerdo con reportes difundidos por personas cercanas a la familia, la causa habría sido un paro cardiorrespiratorio, también descrito como un infarto fulminante.

Su partida ocurre apenas un año y ocho meses después de la muerte de Paquita la del Barrio, quien falleció el 17 de febrero de 2025. Martha Elena deja tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y María del Carmen.

Aunque durante años permaneció lejos del espectáculo, su nombre volvió a los titulares tras la muerte de la intérprete de Rata de dos patas, especialmente por las diferencias familiares que salieron a la luz en los últimos meses.

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Paquita la del Barrio adoptó a Martha Elena en 1979 / Redes sociales

¿Por qué Paquita la del Barrio adoptó a Martha Elena, hija de su hermano?

La historia de Martha Elena es una de las más emotivas en la vida de Paquita la del Barrio. En 2017, la cantante reveló que la joven era en realidad hija de uno de sus hermanos biológicos.

Todo ocurrió en 1979, cuando Paquita visitó su pueblo natal y encontró a la pequeña en condiciones delicadas de salud. La cantante recordó que la bebé tenía apenas cinco meses de edad:

“Ella viene siendo mi sobrina. Fui a mi pueblo y encontré a esa niña que estaba muy enfermita”. Paquita la del Barrio

La artista explicó que la menor tenía fiebre, problemas en la piel y estaba descuidada, situación que la llevó a insistir para que su hermano y su cuñada le permitieran hacerse cargo de ella: “Tenía muchos granitos, estaba mal atendida, calentura, ya sabes. Entonces, le pedí a mi hermano la niña, y a mi cuñada”.

Después de llevarla a la Ciudad de México y conseguir atención médica para ella, Paquita y su esposo, Alfonso Martínez, desarrollaron un profundo cariño por la pequeña. Con el paso del tiempo, la pareja decidió formalizar la situación y registrarla legalmente como su hija.

“La registramos a nuestro nombre y se quedó con nosotros”. Paquita la del Barrio

¿Qué tragedias enfrentó Paquita la del Barrio antes de adoptar a Martha Elena?

La llegada de Martha Elena ocurrió en una de las etapas más dolorosas en la vida de Paquita la del Barrio. La cantante había sufrido años antes la pérdida de los gemelos que tuvo con Alfonso Martínez, quienes murieron apenas tres días después de nacer. Aquella experiencia dejó una profunda herida en la familia.

Por ello, cuando encontró a su sobrina enferma y vulnerable, decidió intervenir para ayudarla. Con el paso de los años, Martha Elena se convirtió en una integrante más de la familia y fue reconocida públicamente como hija de la intérprete.

Paquita tuvo además dos hijos biológicos de su relación con Miguel Gerardo Martínez: Iván Miguel y Javier, quienes crecieron junto a Martha Elena. Durante décadas, la familia mantuvo una imagen unida. Sin embargo, poco después de la muerte de la cantante comenzaron a surgir declaraciones que revelaron viejas tensiones.

¿Por qué Martha Elena acusó supuesto odio y maltrato de su hermano Iván Miguel?

En febrero de 2025, apenas días después de la muerte de Paquita la del Barrio, Martha Elena sorprendió al publicar mensajes en los que hablaba sobre su complicada relación con Iván Miguel. Aunque posteriormente reconoció que actuó impulsivamente, sus declaraciones provocaron una fuerte polémica en redes sociales.

“Sí lo comenté, cometí un error, la verdad, me dejé llevar por el impulso”. Martha Elena

En un video que circuló en Internet, Martha Elena insistió en que tenía los mismos derechos dentro de la familia que sus hermanos: “No, somos tres y mi mamá me registró, y somos tres hermanos, Miguel”.

La hija adoptiva de la cantante también aseguró que durante años sufrió malos tratos: “Ahora tú da tu versión: ¿por qué me odiaste? ¿Por qué me pegabas?”. Entre lágrimas, dejó claro que ya no permitiría sentirse intimidada.

Martha Elena “No quieras ya abusar de mí, porque ya no te lo voy a permitir, yo tengo mi familia”.

Ella era Martha Elena Martínez, fallecida hija de Paquita la del Barrio / Redes sociales

¿Martha Elena e Iván Miguel limaron asperezas tras la muerte de Paquita la del Barrio?

Cuando fue cuestionada por la prensa sobre la controversia, Martha Elena decidió mantener distancia del tema y reconoció que la situación había causado mucho dolor a Paquita la del Barrio. Según contó, la cantante sufría al ver que no existía una buena relación entre ella e Iván Miguel.

Finalmente Martha Elena aseguró que, pese a las diferencias, la intérprete siempre intentó mantener unida a la familia porque quería por igual a todos sus hijos.