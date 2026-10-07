Muere Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio; revelan cómo fueron sus últimos momentos

A poco más de un año de la inesperada muerte de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, se confirma el deceso de su hija adoptiva, Martha Elena Martínez, a los 47 años. Te contamos todo lo que se sabe.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio?

Tras la preocupación por la desaparición de la nieta de Paquita la del Barrio, el ayuntamiento de Alto Lucero (en la zona de Veracruz) emitió un comunicado en el que informó de la muerte de Martha Elena Martínez Viveros, hija de la cantante. Sin dar muchos detalles, se solidarizaron con la familia y le desearon todo lo mejor a la familia

“El H. Ayuntamiento de Alto Lucero expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de Martha Elena Martínez Viveros, hija de la reconocida cantante Paquita la del Barrio, por su sensible fallecimiento”, se lee.

Por otra parte, el programa ‘Ventaneando’ reportó que la causa del deceso habría sido un infarto fulminante. Esta información fue corroborada por Paquito Torres, quien fungió como mánager de la intérprete de ‘Rata de dos patas’. En entrevista para el vespertino de TV Azteca, comentó lo siguiente:

“Martha fue parte de mi vida por el tiempo que viví con Paquita en los últimos años. Recordemos que Martha vino a cambiarle la vida a Paquita en el momento en que perdió a sus mellizos. La acoge como una hija más y le da su apellido… Fue el día de ayer, al parecer fue un paro respiratorio, a los 48 años de edad”. Mánager de Paquita la del Barrio

Señaló que la noticia tomó por sorpresa a la familia, pues la mujer, hasta donde sabían, no tenía antecedentes de problemas cardíacos o enfermedad.

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¿Quién era Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio? / Redes sociales

Así fueron los últimos momentos de Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio

Durante la conversación, el mánager de Paquita la del Barrio contó que las últimas semanas de vida de Martha Elena fueron maravillosas. Y es que había ido a Perú de vacaciones y a finales de septiembre festejó el cumpleaños de una de sus hijas en familia.

“Hace unas semanas se fue con una de sus hijas a Perú. Estuvo allí, en Machu Picchu…Estuvieron muy felices. El 30 de septiembre, estuvieron celebrando el cumpleaños de otra hija de ella… estuvieron celebrando en familia. El lazo familiar que tenían era muy fuerte”, relató.

También dejó ver que la mujer murió acompañada de sus familiares: “Inesperado para todos. Al parecer, estaba con sus hijas. Murió allá, en Veracruz. Sinceramente, es algo que no podemos creer”, indicó.

Sobre los ritos funerarios, mencionó que se harán este 7 de octubre, en Veracruz. No dio detalles del lugar y solo se limitó a decir que los restos serán cremados: “El funeral va a ser muy rápido. Hoy mismo la creman. Solo nos queda orar por su eterno descanso”, señaló.

Así despidieron a la hija de Paquita la del Barrio / Redes sociales

¿Quién era Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio, y cómo llegó a la vida de la cantante?

Martha Elena Martínez Viveros fue la hija adoptiva de Paquita la del Barrio. No pertenecía al mundo artístico y siempre mantuvo un perfil discreto. Según reportes, era funcionaria pública.

Llegó a la vida de la cantante en 1979. En aquel entonces, Paquita estaba muy deprimida por la pérdida de sus gemelos durante su segundo matrimonio. Fue justo en un viaje a Veracruz que la celebridad conoció a Martha, quien en ese entonces tenía 5 meses de edad. Era hija de su hermano.

Logró convencer a su hermano y cuñada para que le dieran a la niña. Posteriormente, Paquita y su entonces esposo registraron a la menor con sus apellidos y la criaron como suya. Según el mánager de la intérprete, Martha y su madre eran muy unidas.

Incluso confesó que, si siguiera viva, Paquita se sentiría muy dolida por la muerte de su hija, asegurando que no podría soportar la noticia.

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