Hija fallecida de Paquita la del Barrio sufrió accidente tras enterarse de la muerte de su madre: ¿Eso la mató?

A más de un año de la muerte de Paquita la del Barrio y tras el reciente fallecimiento de su hija Martha Elena Martínez, muchos recuerdan que esta última sufrió un accidente al enterarse que la intérprete había partido. ¿Tuvo algún problema de salud por esto y habría influido en su deceso este 7 de octubre de 2026?

Ella era Martha Elena Martínez, fallecida hija de Paquita la del Barrio / Redes sociales

¿Cuándo anunciaron la muerte de Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio?

La mañana de este miércoles 7 de octubre se confirmó la muerte de Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio. Aunque en un principio no se revelaron los detalles, poco a poco salieron a la luz algunos.

El programa Ventaneando informó que la causa de la muerte habría sido un infarto fulminante. Este dato fue confirmado por Paquito Torres, quien fue mánager de la intérprete de “Rata de dos patas”, durante una entrevista con el vespertino de TV Azteca, donde declaró lo siguiente:

Martha fue parte de mi vida por el tiempo que viví con Paquita en los últimos años. Recordemos que Martha vino a cambiarle la vida a Paquita en el momento en que perdió a sus mellizos. La acoge como una hija más y le da su apellido… Fue el día de ayer, al parecer fue un paro respiratorio, a los 48 años de edad. Mánager de Paquita la del Barrio

Indicó que la noticia sorprendió a la familia, ya que, hasta donde ellos sabían, la mujer no tenía antecedentes de padecimientos cardíacos ni de ninguna otra enfermedad.

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Paquita la del Barrio: Fallece su hija Martha Elena / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué accidente sufrió la fallecida hija de Paquita la del Barrio?

Tras la muerte de Paquita la del Barrio en 2022, su hija Martha Elena relató el momento en el que ella se enteró del fallecimiento de la cantante, algo que no tomó de la mejor manera.

Durante una entrevista en el programa De primera mano, Martha Elena confesó que sufrió un incidente que terminó afectándole el rostro:

Cuando me dijeron que mi mamá se había muerto, me caí y me golpeé la cara; , estoy bien. (...) Sí (me sorprendió) porque nos hablaron así de momento, ‘tu mamá se murió’ y sí me impactó y me golpeé la cara”. Martha Elena Martínez

Según su testimonio, ella sangró abundantemente, pero no acudió al hospital, diciendo que no pasó a mayores y solo se trató de un raspón. De acuerdo con esa información que dio en su momento, es importante señalar que no sufrió problemas de salud derivados de esto. Su reciente muerte no está relacionada a este incidente, pero en redes recordaron que ella estuvo muy triste durante el funeral de Paquita.

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¿Quién fue Martha Elena Martínez, fallecida hija de Paquita la del Barrio?

Martha Elena Martínez Viveros era la hija adoptiva de Paquita la del Barrio. Ella no formaba parte del medio artístico y siempre llevó una vida discreta; de acuerdo con algunos reportes, trabajaba como funcionaria pública.

Su historia con la cantante comenzó en 1979, cuando Paquita atravesaba una profunda tristeza por la pérdida de sus gemelos durante su segundo matrimonio. Fue en un viaje a Veracruz cuando la artista conoció a Martha, entonces una bebé de apenas 5 meses, hija de su hermano.

Paquita logró convencer a su hermano y a su cuñada de que le entregaran a la pequeña. Después, junto con su entonces esposo, la registró con sus apellidos y la crió como propia.

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