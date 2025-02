Hija de Paquita la del barrio sufrió accidente al saber de la muerte de su madre, esto se sabe

La muerte de Paquita la del barrio causó conmoción en el medio del espectáculo. Mientras los familiares de la icónica cantante del regional mexicano llevan a cabo los protocolos para darle el último adiós, los medios de comunicación han buscado conocer más detalles sobre su despedida y el sentir de sus familia ante esta inesperada pérdida.

En este contexto, su hija adoptiva, Martha Elena, reveló en el programa ‘De primera mano’ el fuerte impacto que le causó la noticia de la muerte de su madre y cómo esto derivó en un accidente.

La hija de Paquita la del barrio se cayó y se golpeó la cara cuando supo del fallecimiento de su mamá / YouTube

Hija adoptiva de Paquita la del barrio sufrió lesiones tras accidente

Martha Elena confesó que no acostumbra dar entrevistas y que nunca le han gustado, sin embargo, se mostró tranquila al recordar a Paquita la del barrio, a quien calificó como una gran madre.

No obstante, lo que llamó la atención de la reportera fue que la hija adoptiva de la cantante tenía golpes evidentes en la frente y la nariz. Ante la pregunta sobre lo sucedido, Martha explicó que sufrió un accidente justo después de recibir la noticia del fallecimiento de su madre.

“Cuando me dijeron que mi mamá se había muerto, me caí y me golpeé la cara; pero está bien, estoy bien”, declaró.

Martha relató que la noticia la tomó por sorpresa, causando un impacto emocional fuerte en ella que provocó la caída. “Sí (me sorprendió) porque nos hablaron así de momento, ‘tu mamá se murió’ y sí me impactó y me golpeé la cara”, agregó.

A pesar de la intensidad del golpe y de que sangró abundantemente, Martha Elena aseguró que no acudió al hospital, pues no pasó de ser un raspón.

La despedida de Paquita la del barrio

Paquita la del barrio fue despedida con una misa religiosa en su natal Alto Lucero, Veracruz, y donde falleció a causa de un infarto fulminante mientras dormía.

Familiares y amigos cercanos han compartido su pesar y recuerdos de la intérprete, quien en sus últimos días estaba rodeada de sus seres queridos tras enfrentar problemas de salud que la obligaron a cancelar presentaciones en enero.

La cantante ya fue cremada y se espera que en los próximos días sus cenizas lleguen a CDMX para rendirle un homenaje.

