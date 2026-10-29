Muere querido cantante de regional mexicano tras repentinas complicaciones de salud: “Profundo dolor”

Tras la muerte del influencer mexicano ‘Komanche’, el mundo del espectáculo recibe otro duro golpe con una nueva pérdida que ha conmocionado a los seguidores de la música regional mexicana.

En esta ocasión, se trata de un querido cantante, quien fue vocalista y fundador de una agrupación del género y permaneció hospitalizado durante varios días en Estados Unidos antes de que se confirmara su fallecimiento.

¿De quién se trata y qué se sabe sobre las circunstancias de su muerte? Te contamos.

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Muere cantante de regional mexicano / Redes sociales

¿Quién fue el cantante de regional mexicano que murió en Arizona?

El cantante de regional mexicano que murió en Arizona fue Jorge López Cabrera, vocalista, líder y fundador de ‘La mera mera banda’, quien falleció a los 47 años.

El músico radicaba en Phoenix, Arizona, donde desarrolló parte importante de su trayectoria musical. Además de su trabajo con ‘La mera mera banda’, también formó parte de otras agrupaciones, como ‘La llegadora’ y ‘Banda santa cruz’.

La noticia de su fallecimiento conmocionó a sus compañeros, amigos y seguidores, pues se dio a conocer que su salud empeoró de forma repentina.

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Muere Jorge López Cabrera a los 47 años / Instagram

¿Qué se sabe sobre la muerte de Jorge López Cabrera, vocalista de ‘La mera mera banda’?

La muerte de Jorge López ocurrió el miércoles 21 de octubre en Arizona, a los 47 años de edad. De acuerdo con información difundida por sus familiares y medios locales, el músico falleció tras presentar complicaciones de salud que requirieron su hospitalización.

Según los reportes, Jorge permaneció cinco días internado y su estado de salud fue crítico. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado públicamente qué enfermedad o complicación médica provocó su fallecimiento.

La noticias de la hospitalización y fallecimiento del cantante fueron sorpresivas para sus seres queridos, pues aseguran que todo habría sido de forma repentina.

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Jorge López Cabrera murió a los 47 años en Arizona / Redes sociales

¿Qué dijeron los integrantes de ‘La mera mera banda’ sobre la muerte de Jorge López Cabrera?

Tras su fallecimiento, la agrupación compartió una esquela para anunciar la muerte del cantante, acompañada de un mensaje en el que expresaron el dolor que les provocó la pérdida de su compañero y agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad de sus seguidores.

“Con profundo dolor y tristeza nos toca decir Adios a nuestro Hermano, Amigo, Compañero Jorge Lopez Que En Paz Descanse y que Dios lo tenga en su santa Gloria” La mera mera banda

En entrevista con distintos medios de comunicación, algunos integrantes de la banda también compartieron sus sentimientos por la partida de Jorge, a quien consideraban un amigo muy cercano y por quien sentían un gran cariño.

Asimismo, reconocieron que ha sido un momento muy doloroso para ellos, pues se trató de una pérdida inesperada que ocurrió prácticamente de un día para otro. Por esta razón, confesaron que todavía les cuesta asimilar la muerte de su compañero y amigo.

“Es algo que pega muy profundo, me pega muy de lleno (...) Me pesa mucho perder a un amigo así como Jorge (...) Fue algo inesperado, de la noche a la mañana; la verdad muy triste, aún no creo, yo pienso que por ahí anda” Integrantes de ‘La mera mera banda’

Recientemente, el cantante venezolano Gus Ormo murió de manera repentina, y fue hallado sin vida en su piscina.

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