Muere Monstruo de Atizapán en prisión; cumplía más de 400 años tras encontrar más de 4 mil restos óseos en su casa

El ‘Caníbal de Atizapán’, uno de los asesinos seriales más estremecedores de México, murió dentro de su celda. El hombre, condenado a más de 400 años de prisión por múltiples feminicidios, se llevó a la tumba secretos que podrían ser fundamentales para esclarecer el destino de decenas de víctimas. ¿Qué le pasó y qué encontraron las autoridades en su casa?

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¿De qué murió Andrés Filomeno Mendoza Celis, el ‘Caníbal de Atizapán’, dentro de su celda?

Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el ‘Monstruo de Atizapán’, falleció este jueves 29 de octubre de 2026 en el penal de Tenango del Valle, Estado de México, donde permanecía recluido desde 2021.

De acuerdo con los primeros reportes, el feminicida serial murió presuntamente por complicaciones de salud. La Secretaría de Seguridad confirmó que su fallecimiento estuvo relacionado con problemas médicos, aunque todavía falta determinar la causa exacta.

En 2025 se informó que Mendoza Celis había sido hospitalizado por una grave afección respiratoria. Tras su muerte, las autoridades realizarán una necropsia para establecer qué provocó su deceso.

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¿Quién era el ‘Monstruo de Atizapán’ y por qué lo condenaron a más de 400 años de prisión?

Andrés Filomeno Mendoza Celis tenía 78 años y era originario de Oaxaca, aunque vivió durante décadas en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Antes de ser detenido, era considerado un vecino participativo que incluso formó parte del Consejo de Participación Ciudadana.

El hombre trabajó como carnicero en un rastro de Tlalnepantla y, según testimonios de vecinos, acostumbraba ayudar a personas de su comunidad. Sin embargo, detrás de esa imagen se ocultaban crímenes que habrían ocurrido durante aproximadamente dos décadas.

Tras su detención, el ‘Caníbal de Atizapán’ recibió ocho sentencias condenatorias que acumulaban más de 400 años de cárcel. Entre las penas figuraban una condena vitalicia, otra de 92 años y seis sentencias de 55 años por feminicidio.

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¿Cómo descubrieron los asesinatos del ‘Caníbal de Atizapán’ y qué encontraron en su casa?

El caso del ‘Caníbal de Atizapán’ salió a la luz el 15 de mayo de 2021, cuando la desaparición de Reyna González Amador, una comerciante de 34 años, llevó a su esposo a sospechar de Mendoza Celis, quien conocía a la víctima.

El esposo de Reyna, identificado en los reportes como policía, ingresó al domicilio del sospechoso, ubicado en la colonia Lomas de San Miguel. En el interior encontró los restos de su pareja, un descubrimiento que permitió destapar una serie de asesinatos.

Durante las investigaciones, las autoridades localizaron más de cuatro mil restos óseos, además de ropa, zapatos, identificaciones y objetos personales de mujeres. También encontraron restos enterrados en el patio y otros almacenados en recipientes dentro de la vivienda.

¿Cuántas víctimas tuvo el ‘Caníbal de Atizapán’ y qué pasará con la investigación tras su muerte?

Andrés Filomeno Mendoza Celis confesó haber asesinado a más de 30 personas, principalmente mujeres. Sin embargo, el número exacto de víctimas continúa siendo una de las mayores incógnitas del caso.

De acuerdo con los reportes de la investigación, solo ocho víctimas habían sido identificadas entre los restos encontrados en el inmueble. Aunque el feminicida recibió ocho condenas, las autoridades no lograron esclarecer la identidad de todas las personas que pudieron haber muerto a sus manos.