Muere Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguarú, a los 72 años; lo despiden con desgarrador mensaje

Otra pérdida viste de luto al medio del espectáculo. Tras la inesperada muerte de Patrick Stewart, actor mayormente conocido por su participación en ‘X-Men’, se da a conocer el deceso de Fernando Castillo, vocalista de ‘Los Yaguarú’, a los 72 años. Te contamos lo que se sabe.

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Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguarú, murió a los 72 años / Redes sociales

Así confirmaron la muerte de Fernando Castillo, vocalista de ‘Los Yaguarú’

La muerte de Fernando Castillo fue anunciada a través de las redes sociales de ‘Los Yaguarú’. En un mensaje en Instagram, revelaron que el cantante había fallecido el pasado jueves 29 de octubre, a los 72 años.

Le dedicaron un emotivo mensaje de despedida en el que no solo lo recuerdan como un gran compañero y amigo, sino que también mencionan el gran vacío que dejará en la industria musical.

“Querido Don Fer Castillo, hoy no despedimos solamente a una gran voz de la cumbia; despedimos a un compañero, a un ser humano que dejó una huella en nuestras vidas y que tuvo el privilegio de compartir con nosotros una parte de este hermoso camino musical”, se lee.

Al mismo tiempo, se solidarizaron con su familia y les desearon todo lo mejor en estos momentos tan dolorosos. Terminaron la dedicatoria destacando el gran dolor que sienten por su deceso y asegurando que siempre estará en el corazón de la agrupación, así como de todos los fans.

“Descansa en paz, querido compañero. En Los Yaguaru siempre tendrás un lugar y en nuestros corazones nunca dejarás de estar”. Los Yaguarú

En su escrito, no se mencionaron las causas del deceso. Muchos especulan que probablemente fue por una complicación de salud que pudo tener por su avanzada edad. No obstante, nada está confirmado aún.

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¿Fernando Castillo, vocalista de ‘Los Yaguarú’, tenía alguna enfermedad?

De manera oficial, nunca se mencionó que Fernando Castillo, vocalista de ‘Los Yaguarú’, tuviera algún tipo de enfermedad. Sin embargo, algunos reportes extraoficiales indican que presuntamente padecía de diabetes.

Por otra parte, los fans señalaron que el cantante se había ausentado de algunas presentaciones en los últimos meses, aparentemente, por cuestiones de salud no especificadas.

Internautas, así como algunas agrupaciones como ‘Los Cadetes de Linares’ y ‘Grupo G’, han llenado el post de la agrupación con palabras llenas de apoyo tanto para los integrantes de la banda como para la familia. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“¡Que viva la cumbia por siempre, por siempre! Buen viaje, Don Fernando Castillo”

“Que descanse en paz. Siempre fue una gran persona”

“Mis condolencias para toda la familia”

“Lo vamos a extrañar”

“Siempre estará en nuestros corazones”

“Nos deja un gran dolor su partida”

Decían que Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguarú, padecía diabetes / Redes sociales

¿Quién era Fernando Castillo, vocalista de ‘Los Yaguarú’?

Fernando Castillo Castro fue un cantante y músico mexicano. Se dio a conocer por ser el vocalista de ‘Los Yaguarú’ de Ángel Venegas, una agrupación de cumbia romántica.

Formó parte del grupo por más de 30 años. Algunos de sus éxitos más conocidos son: ‘Cuéntale’, ‘Pero en tu mirada’ y ‘Amor sin primavera’, siendo este último una de las canciones más representativas de la banda.

Su última presentación fue a principios de octubre, en Galerías Plaza de las Estrellas. Pese a ser una gran celebridad, siempre mantuvo un perfil discreto, por lo que no se tiene información de su familia.

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