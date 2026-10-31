Querido actor de Power Rangers es sometido a cirugía de emergencia por fuerte lesión cerebral

Las grandes figuras del entretenimiento no están exentas de sufrir inesperados problemas de salud, como el caso del querido actor cuya condición mortal lo llevó a despedirse de este mundo a la edad de 44 años.

Hoy nuevamente el mundo del entretenimiento se paraliza luego de que se diera a conocer que un actor del famoso programa “Powers Rangers” está delicado de salud debido a una lesión cerebral, ¿quién es y qué le pasó? Aquí te compartimos todos los detalles, del inesperado problema de salud que lo llevó a entrar al quirófano.

Philip Andrew, actor de Power Rangers / Redes Sociales

Lee también: Muere famosa actriz de telenovelas diagnosticada con enfermedad mortal hace un mes; así la despidieron

¿Quién es el actor de Power Rangers que fue sometido a una cirugía por una lesión cerebral?

Medios internaciones han reportado que desafortunadamente Philip Andrew, actor de la famosa serie “Power Rangers” sufrió una grave lesión cerebral que provocó que tuviera que ser intervenido de emergencia.

A pesar de lo invasiva que podría resultar dicha cirugía, al momento la agencia de Andrew, Heroic Talent & Appearances, dio a conocer que el actor presenta una evolución positiva, aunque se encuentra delicado pero estable.

Es importante mencionar que de luego de dicha intervención, Phillip Andrew se enfrentará a una extensa rehabilitación que estará enfocada principalmente en ayudarlo a a recuperarse totalmente, por lo que el camino es largo.

Phillip Andrew actor / Redes Sociales

Lee también: Famoso cantante anuncia muerte de su hija a los 23 años; la despide con triste mensaje: “Mucho dolor”

¿Por qué a Phillip Andrew le dio una lesión cerebral?

De acuerdo a la información que se ha filtrado hasta el momento, no hay claridad sobre los motivos por los cuales Phillip Andrew sufrió la inesperada lesión cerebral, por ahora, lo único que se sabe a ciencia cierta es su estado de salud y que va evolucionando de manera positiva.

Por supuesto, debido a la gravedad de la situación, la familia y equipo de trabajo cercano del actor han solicitado respeto absoluto a su privacidad, hasta que sean ellos los que revelen más detalles sobre la evolución de Andrew.

Philip Andrew / Redes Sociales

Lee también: Tragedia en España: Famoso actor de telenovelas viajaba en uno de los trenes accidentados, ¿qué se sabe?

¿Qué personaje interpretaba Phillip Andrew en “Power Rangers”?

El actor oriundo de Huntsville, Texas, en Estados Unidos, formó parte de la franquicia de “Power Rangers” interpretando a Merrick Baiton, mejor conocido como el lunar Wolf Ranger que apareció en la temporada de “Power Rangers Wild Force”.

Además de dicho proyecto, Phillip Andrew destacó con sus participaciones en la película “El libro del mal” y “Las travesuras de mi hermana”. Andrew además ha tenido una intensa participación en obras de teatro.

Te puede interesar: Actriz mexicana, exparticipante de MasterChef celebrity, lucha contra dos graves enfermedades, VIDEO